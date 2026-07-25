Esta fruta negra con sabor a tutti-frutti crece fácilmente en el jardín y llama la atención por su color
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En la naturaleza podemos encontrar muchísimas frutas poco conocidas que sorprenden tanto por su aspecto como por su sabor. Una de ellas es la ciruela de Java (Syzygium cumini), un fruto tropical que destaca por su intenso color negro violáceo, su pulpa jugosa y un sabor que muchas personas describen como una curiosa mezcla de frutas, con notas que recuerdan al tutti-frutti.
Aunque todavía no es muy habitual en España, cada vez más aficionados a las plantas exóticas se interesan por ella gracias a su facilidad de cultivo en climas cálidos y la abundante producción de frutos cuando alcanza la madurez. La ciruela de Java pertenece a la familia de las mirtáceas y es originaria del sur de Asia. Se trata de un árbol perenne que puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura, aunque en jardines se suele mantener mucho más pequeño mediante podas. Su copa es amplia, redondeada y muy frondosa, proporcionando una agradable sombra durante todo el año.
Ciruela de Java, una fruta con sabor a tutti-frutti
@lapatrona_biki El jambolón 🫐 es una fruta tropical de sabor agridulce, muy común en nuestra región y asociada desde hace tiempo a beneficios para la salud. ✨ ¿Qué aporta? Es rica en antioxidantes, ayuda a la digestión por su contenido de fibra y, de forma natural, puede colaborar en el control del azúcar en sangre. Además, suma nutrientes que favorecen el cuidado del corazón. ⚠️ Si tenés diabetes, atención: Aunque es una fruta “amiga” de la glucemia, debe consumirse con moderación. Lo ideal es comerla fresca, entera y evitar jugos o mezclas con azúcar. No reemplaza tratamientos ni controles médicos. 💬 En resumen: Disfrutar del jambolón es posible, pero siempre escuchando a tu cuerpo y con el acompañamiento de un profesional de la salud. La clave está en el equilibrio 🍃 #fruta #jambolon #curiosidades #datoscuriosos #naturaleza ♬ W.A.Mozart, Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 in A major – AllMusicGallery
Uno de los aspectos más característicos de esta planta es la evolución del color de sus frutos. Al principio presentan un tono verde claro y, a medida que van creciendo, adquieren matices rosados y rojizos hasta transformarse en un color púrpura muy oscuro, casi negro, cuando alcanzan su punto óptimo de maduración. Cada fruto mide entre dos y cinco centímetros de longitud y tiene una piel lisa y brillante que protege una pulpa muy jugosa con una única semilla en el centro.
El sabor es uno de los principales motivos por los que la ciruela de Java resulta tan especial. Muchas personas lo describen como una combinación entre uvas, ciruelas maduras, frutos del bosque y regaliz. Por esa mezcla de matices, hay quienes afirman que recuerda al clásico sabor tutti-frutti, aunque con un carácter mucho más natural y refrescante. Se puede consumir recién recolectada o utilizarse para preparar mermeladas, helados, sorbetes, batidos, zumos naturales e incluso tartas y postres.
Cultivo de la planta
Este árbol destaca por su gran resistencia y por su rápido crecimiento en climas cálidos. Puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura, formando una copa amplia y muy frondosa que proporciona una excelente sombra. Durante la primavera o el inicio del verano, dependiendo del clima, la ciruela Java produce pequeñas flores de color blanco o crema, agrupadas en racimos.
- Luz: necesita pleno sol para crecer con fuerza y producir una buena cantidad de frutos. Se recomienda un mínimo de 6-8 horas de luz solar directa al día.
- Temperatura: prospera en climas tropicales y subtropicales. La temperatura ideal se sitúa entre 20 °C y 35 °C. No soporta las heladas intensas.
- Riego: durante los primeros años requiere riegos regulares para favorecer el desarrollo de las raíces. Una vez establecido, tolera periodos cortos de sequía, aunque conviene mantener el suelo ligeramente húmedo.
- Suelo: crece mejor en terrenos fértiles, profundos y con buen drenaje. Se adapta a diferentes tipos de suelo, siempre que no permanezcan encharcados.
- Poda: realizar podas ligeras para eliminar ramas secas, dañadas o cruzadas. También ayuda a mejorar la ventilación y la entrada de luz en la copa.
- Humedad: agradece ambientes húmedos, aunque puede adaptarse a condiciones algo más secas cuando el árbol ya está bien establecido.
- Plagas: generalmente es un árbol resistente, aunque puede verse afectado por pulgones, cochinillas, mosca de la fruta y algunas orugas.