Precio de la gasolina hoy 25 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre dónde es más barato llenar el depósito hoy en las principales ciudades andaluzas
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Estamos por fin en fin de semana, y si tienes pensado coger el coche para ir a la playa o de hecho estás de vacaciones o tienes previsto marcharte en breve, es importante tener en mente las diferencias de precio que podemos encontrar en lo que respecta al combustible y dependiendo de donde repostes. Por ello y para saber dónde parar, nada como consultar los datos que ya tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y saber así el precio de la gasolina hoy 25 de julio y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 25 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo. Precio: 1.438 €/l.
- Ballenoil. Cantillana. Calle Alfareros, 11. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1.449 €/l.
- E.S. La Catria. La Rinconada. Carretera Sevilla-Cazalla, km 6,1. Precio: 1.458 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.458 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía. Precio: 1.458 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.458 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.627 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.674 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.674 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.679 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.469 €/l.
- Coniyde Dos Hermanas. Dos Hermanas. Carretera Isla Menor. Precio: 1.490 €/l.
- Cepsa – La Dehesa S.C.A.. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos. Precio: 1.491 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo. Precio: 1.508 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.509 €/l.
- Capi. Écija. Carretera Écija-Fuente Palmera, km 1,5. Precio: 1.509 €/l.
- E.S. La Catria. La Rinconada. Carretera Sevilla-Cazalla, km 6,1. Precio: 1.518 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.518 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar en este sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.469 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.479 €/l.
- Galp. Puerto Real. Avenida del Perú (Río San Pedro). Precio: 1.479 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. Precio: 1.489 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.489 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.639 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.649 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.679 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.719 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.479 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.487 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas. Precio: 1.498 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.509 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.509 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.519 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: 1.428 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.485 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I. Precio: 1.499 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.508 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.518 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.518 €/l.
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.519 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.519 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.529 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio. Precio: 1.630 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.679 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.729 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.755 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: 1.518 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.529 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.535 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I. Precio: 1.539 €/l.
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.549 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.552 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.559 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Carretera Setenil-El Gastor (CA-9113), km 11. Precio: 1.571 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.576 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.577 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.430 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.439 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.458 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.459 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.479 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.479 €/l.
- Enerplus. Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: 1.499 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1.589 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha. Precio: 1.699 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.719 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.719 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.719 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.479 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.493 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.499 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.518 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.529 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.529 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.545 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, en Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.399 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.399 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.399 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.399 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.407 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba, M4 P2. Precio: 1.420 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.429 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88 (C.C. Alcampo). Precio: 1.569 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.599 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.609 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.619 €/l.
Diésel
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba, M4 P2. Precio: 1.440 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.450 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar (Parcela 16, Polígono 18). Precio: 1.450 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: 1.457 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.466 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.469 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.469 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.469 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde se encuentran las gasolineras más baratas para repostar hoy en las principales ciudades andaluzas, pero si quieres consultar tú mismo en cualquier otro momento, tienes la posibilidad de entrar en el Geoportal y ver resultados actualizados, no sólo en forma de listado, sino también con un mapa similar a este que te dejamos a modo de ejemplo.