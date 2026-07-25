La aspiración de Díaz a la OIT choca con el requisito del inglés: este vídeo demuestra que no lo tiene

El Gobierno de España ha propuesto oficialmente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para dirigir esta organización internacional es un nivel alto de inglés, algo de lo que carece Díaz como se puede observar en este vídeo.

En concreto, desde la OIT se exige que los candidatos dispongan de un nivel de dominio de las tres lenguas oficiales de la organización: español, inglés y francés. Además, en la práctica, el inglés es la principal lengua de trabajo de la OIT junto con el francés, mientras que toda la documentación de la candidatura también debe presentarse en esos tres idiomas.

Por tanto, si Yolanda Díaz aspira a dirigir el organismo deberá participar en debates internacionales, comparecencias, reuniones diplomáticas y relaciones con gobiernos y agentes sociales de todo el mundo, por lo que un dominio elevado del inglés se considera un requisito para desempeñar el cargo con eficacia.

Por el momento, el principal rival de Yolanda Díaz es el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, de Togo, que opta a la reelección. Es un candidato con una posición muy sólida por varios motivos: ya dirige el organismo desde 2022, cuenta con una amplia trayectoria internacional (fue primer ministro de Togo y presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y parte con el respaldo de una parte importante de los países africanos y de quienes prefieren la continuidad en la organización.

Hasta ahora no se han anunciado otros candidatos oficiales. El plazo para presentar candidaturas permanece abierto hasta el 14 de agosto de 2026, por lo que todavía podrían sumarse más aspirantes antes de la votación prevista para el 16 de noviembre de 2026.

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para dirigir la OIT

Con esta nominación, el Ejecutivo ha respaldado a Díaz para optar al cargo de director general del organismo de Naciones Unidas encargado de promover los derechos laborales, el empleo digno y el diálogo social. La elección dependerá del Consejo de Administración de la OIT y, posteriormente, de la Conferencia Internacional del Trabajo, en un proceso en el que competiría con otros candidatos que puedan presentar los Estados miembros.

No obstante, con el mandato de Yolanda Díaz, en la actualidad, nos encontramos con el peor dato de renta real de los trabajadores españoles en 30 años. Esta situación pone en cuestionamiento su capacidad para asumir este cargo de la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque durante estos años lo que más se ha notado ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles tras descontar el efecto de la inflación.

De esta forma, aunque los salarios han aumentado en términos nominales durante los últimos años, el fuerte encarecimiento de la cesta de la compra, la vivienda y la energía ha provocado que ese incremento no se traduzca en una mayor capacidad de compra. En consecuencia, diversos análisis sostienen que la renta real de los trabajadores españoles, es decir, el dinero que realmente permite adquirir bienes y servicios, se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas tres décadas, situando a los asalariados en peor posición que en etapas anteriores pese a las subidas salariales.