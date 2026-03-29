Esta es la cantidad de ahorro recomendada que debe tener una persona de 50 años, según los expertos en finanzas

Cumplir 50 años no sólo marca una etapa personal, sino que también suele ser el momento en el que muchos se paran a pensar en serio en su futuro económico. Hasta entonces, la jubilación puede parecer algo lejano, pero a partir de esa edad empieza a verse más cerca de lo que uno pensaba. Y ahí es cuando aparece la gran duda sobre si lo que se tiene de ahorro hasta haber llegado a esos 50 años es suficiente.

Lo cierto es que no existe una respuesta única, porque cada situación es distinta. Aun así, los expertos en finanzas suelen manejar algunas referencias que sirven para orientarse. No son reglas estrictas, pero ayudan a entender si uno va bien encaminado o si conviene hacer algún ajuste. Una de las más conocidas es la que plantea Fidelity, expertos en inversiones. Según su criterio, a los 50 años lo ideal sería haber acumulado un ahorro equivalente a seis veces los ingresos anuales. Es una forma rápida de hacerse una idea, aunque, como veremos, no siempre encaja igual en todos los casos.

El ahorro real que debes tener al llegar a los 50 años

La idea que plantean desde el portal Fidelity es bastante sencilla, ya que si una persona gana, por ejemplo, 30.000 euros al año, debería tener ahorrados unos 180.000 cuando llega a los 50. Esa sería la foto ideal según este modelo.

Claro, en la práctica no siempre ocurre así, teniendo en cuenta que hay quien ha podido ahorrar de forma constante durante años y se acerca a esa cifra, pero también hay muchos casos en los que el ahorro va por detrás. Y no siempre es por falta de planificación, a veces influyen etapas con menos ingresos, gastos imprevistos o decisiones que, con el tiempo, pasan factura.

Aun así, la referencia mencionada sigue siendo útil. No tanto como objetivo rígido, sino como una forma de medir dónde está cada uno en ese momento. A partir de ahí, se puede ver con más claridad si hace falta apretar un poco más o si la situación está más o menos controlada.

No todo depende del dinero que ganas

Uno de los errores más comunes es pensar que todo se reduce a cuánto se ingresa. Y no es exactamente así. Nathan Sebesta, planificador financiero, insiste en que hay otros factores que pesan igual o más. Por ejemplo, la edad a la que uno quiere jubilarse. No es lo mismo dejar de trabajar a los 67 que hacerlo antes. Tampoco es igual vivir en una ciudad con un coste de vida alto que en una zona más asequible. Y luego está el estilo de vida que se quiera mantener. Por eso, aunque la regla de las seis veces el salario sirve como guía, no se puede aplicar de forma automática. Cada caso es distinto, y lo que para uno puede ser suficiente, para otro puede quedarse corto.

Cuando el ahorro no llega, toca ajustar

Llegar a los 50 y ver que los números no cuadran no es raro. De hecho, le pasa a bastante gente. En ese punto, lo más importante es no mirar hacia atrás, sino ver qué margen hay para mejorar la situación. Una de las primeras cosas que suelen recomendar los expertos es revisar los gastos. A veces no se trata de hacer grandes cambios, sino de ajustar pequeñas cosas que, con el tiempo, suman. También es clave reducir deudas, porque eso libera capacidad para ahorrar.

En algunos casos, incluso se plantea cambiar de entorno. Mudarse a un lugar donde vivir sea más barato puede parecer una decisión grande, pero a largo plazo puede marcar una diferencia importante.

Trabajar más tiempo, una realidad cada vez más presente

En muchos casos, cuando se echan cuentas y no salen, aparece una idea que antes ni se consideraba: seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. No es algo que la mayoría tenga en mente desde el principio, pero sí es una alternativa que acaba ganando peso con el tiempo. A veces es por necesidad, otras simplemente porque no se quiere renunciar de golpe a los ingresos. Sea como sea, retrasar la jubilación o mantenerse activo unos años más puede dar algo de margen para mejorar la situación económica.

Los expertos lo repiten bastante claro ya que no todo el mundo llega a ese punto con el ahorro que le gustaría. Y cuando eso pasa, alargar la vida laboral se convierte en una de las pocas opciones reales que quedan sobre la mesa. Por ello, más allá de la cifra concreta, lo importante es tener claro en qué punto está cada uno. A partir de ahí, es más fácil tomar decisiones y ver qué ajustes se pueden hacer para encarar mejor esa etapa ya que incluso estando cerca de la edad señalada, todavía se pueden mejorar las finanzas y como no, el ahorro.