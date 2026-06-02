Hacienda lo confirma: si te sale a pagar en la declaración de la Renta 2026 puedes aplazar el pago si no dispones de suficiente liquidez

La declaración de la Renta 2026 es la gran protagonista de muchas casas estos meses. Desde que se abriera el plazo para presentarla el pasado mes de abril, son muchos los contribuyentes que ya la han hecho y lo peor no es pasar por el trámite en sí o el tiempo que se debe invertir para no cometer errores. Lo malo llega cuando sale a pagar pero no hay dinero suficiente en ese momento para hacer frente al pago.

En esta campaña de la Renta 2026, muchos contribuyentes vuelven a encontrarse en ese punto de preocupación ya que una cosa es cumplir con Hacienda y otra muy distinta tener liquidez justo cuando toca pagar. Y ahí es donde empiezan las dudas sobre las opciones que hay, si se puede dividir el pago o si existe alguna forma de ganar tiempo. Y la respuesta es que sí dado que Hacienda permite aplazar el pago de la declaración, aunque no es una solución automática ni gratuita. Es una herramienta pensada para situaciones concretas, y conviene entender bien cómo funciona antes de solicitarla.

Si te sale a pagar en la declaración de la Renta 2026 puedes aplazar el pago

Cuando el resultado de la declaración sale a ingresar y no hay dinero disponible, se puede solicitar un aplazamiento a la Agencia Tributaria. Es, básicamente, pedir más tiempo para pagar la deuda, con la posibilidad de hacerlo en varios plazos. Ahora bien, no es un trámite que se conceda sin más dado que Hacienda estudia cada caso y comprueba si realmente existe una dificultad económica puntual. No vale simplemente con decir que no se quiere pagar ahora; sino que hay que justificar que no se puede. Además, este aplazamiento lleva intereses de demora. Actualmente están en torno al 4,0625 % anual, lo que significa que cuanto más se alargue el pago, más se encarece la deuda.

Cómo se solicita el aplazamiento a Hacienda

El proceso se hace por Internet, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Dentro del apartado de aplazamientos y fraccionamientos se puede iniciar la solicitud. Para acceder es necesario identificarse con certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve o eIDAS. A partir de ahí, el contribuyente tiene que indicar cuánto debe, por qué solicita el aplazamiento y cómo propone devolver ese dinero. Después será Hacienda quien responda, aceptando o rechazando la petición, y en su caso fijando las condiciones definitivas.

Las otras opciones para pagar la declaración

No todo pasa por aplazar. De hecho, lo más habitual es recurrir al pago fraccionado, que permite dividir el importe en dos partes sin pagar intereses. En este caso, se abona el 60 % al presentar la declaración y el 40 % restante en un segundo plazo. Es una opción bastante utilizada porque facilita el pago sin encarecerlo, aunque tiene una condición importante: hay que presentar la declaración antes del 25 de junio.

A esto se suman otras fórmulas más sencillas, como la domiciliación bancaria, el pago online con tarjeta o cuenta, o incluso Bizum. Son opciones rápidas, pero claro, todas dependen de tener el dinero disponible.

Por qué la declaración sale a pagar

Mucha gente se pregunta por qué ocurre esto, especialmente cuando durante el año no ha tenido la sensación de ganar más dinero, pero en la mayoría de los casos, el motivo está en las retenciones del IRPF. Si han sido bajas, el sueldo mensual ha sido algo mayor, pero esa diferencia se regulariza después en la declaración.

También influye tener más de un pagador, haber cobrado prestaciones o haber hecho movimientos como rescatar un plan de pensiones. No es que se paguen más impuestos, sino que durante el año no se ha ajustado correctamente lo que correspondía.

Planificarse marca la diferencia

Cuando esto ocurre más de una vez, empieza a ser evidente que no es algo puntual. Y ahí es donde entra la planificación y para ello, reservar una pequeña cantidad durante el año o tener en cuenta que la declaración puede salir a pagar evita sustos innecesarios. Es decir, que no hace falta hacer grandes cambios, pero sí tenerlo presente. Porque el problema no suele ser el impuesto en sí, sino el momento en el que hay que pagarlo.

Quién tiene que presentar la declaración

No todos están obligados, pero sí una parte importante de contribuyentes. Deben hacerlo quienes superen los 22.000 euros anuales con un solo pagador, o los 15.876 euros si han tenido varios. También están obligados los autónomos y quienes hayan cobrado prestaciones por desempleo. Aun así, muchos expertos recomiendan hacerla siempre, aunque no sea obligatorio, porque puede salir a devolver o evitar complicaciones más adelante.

No olvides guardar los papeles

Un detalle que suele pasarse por alto es la documentación. Todos los justificantes relacionados con la declaración deben guardarse durante al menos cuatro años. Durante ese tiempo, Hacienda puede revisar la declaración y pedir comprobaciones. Y si no se pueden aportar los documentos, las sanciones pueden ir desde 150 hasta 6.000 euros.