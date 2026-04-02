Aviso de Hacienda a los que cobren entre 22.000 y 35.200€ al año: así te afecta en la declaración de la Renta 2026

La campaña de la declaración de la renta comienza este miércoles 8 de abril y millones de contribuyentes españoles estarán obligados a declarar sus ingresos correspondientes a 2025 hasta el próximo 30 de junio. Los ciudadanos que quieran conocer el resultado ya pueden simular el resultado en Renta Web Open, la herramienta que habilita la Agencia Tributaria para poder conocer si el ejercicio del IRPF te saldrá ‘a pagar’ o ‘a devolver’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aviso de Hacienda para los que hayan ingresado entre 22.000 y 35.200 euros anuales.

Después de la Semana Santa llega la campaña de la declaración de la renta. A partir del 8 de abril, los ciudadanos que en 2025 superaran los 22.000 euros brutos anuales tienen la obligación de declarar sus ingresos ante la Agencia Tributaria. Este límite bajará a los 15.876 euros para los trabajadores que tengan varios pagadores y el segundo de ellos supere los 1.500 euros anuales. Los ciudadanos adscritos al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos tendrán que declarar sus ingresos independientemente de sus ingresos durante el año.

La Agencia Tributaria ha confirmado las fechas para esta campaña de la declaración de la renta, que abarca del 8 de abril hasta el 30 de junio para que los contribuyentes que quieran presentar la declaración a través de internet. El 5 de mayo se abrirá la vía para que los ciudadanos puedan declarar los ingresos por la vía telefónica y en el último mes de junio se podrá confirmar el borrador en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, donde un empleado de la Administración podrá confeccionar la renta. Las fechas son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). Del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

Hacienda y la declaración de la renta

Hacienda ha mandado un aviso a un grupo de contribuyentes que puede tener que devolver un dinero en esta campaña de la declaración de la renta. Estos son los trabajadores que tengan un sueldo de entre 22.000 y 35.200 euros anuales y a los que durante el último año se les haya retenido una menor cantidad de lo que les correspondía. Quien haga esto podría tener que devolver una cantidad de hasta 900 euros a Hacienda por haber pagado menos IRPF del correspondiente.

Esto se debe a una nueva norma que se sacó de la manga el Gobierno en 2022 que permite una reducción de retenciones del IRPF con el objetivo de beneficiar a las personas con un salario más bajo. Esta reducción permite disfrutar de un líquido superior en la nómina mensual… pero tiene una contrapartida: posteriormente hay que hacer una devolución en la declaración de la renta. Así que Hacienda ha mandado un aviso a los trabajadores que estén en estas escalas salariales, que podrían tener que devolver entre 400 euros y 900 euros en la declaración de la renta.

Los españoles que lo deseen podrán anticiparse a la campaña de la renta y conocer el resultado de su renta gracias al simulador Renta Web Open, que habilita la Agencia Tributaria, y que permite conocer el resultado del ejercicio del IRPF. Los ciudadanos que tengan que rendir cuentas con Hacienda también se podrán acoger a una deducción por vivienda, alquiler, maternidad o hasta gimnasio que ofrece el Estado y las comunidades autónomas. En caso de que el resultado sea ‘a pagar’, la Agencia Tributaria permite fraccionar el pago en dos ocasiones, siendo el 60% tras confirmar el borrador y el 40% restante antes del próximo 5 de noviembre.