Hacienda lo confirma: el nuevo límite de ingresos para hacer la declaración de la Renta 2026 y quiénes están exentos

La campaña de la Renta vuelve un año más y, como suele pasar, llega con dudas que se repiten en muchos casos, por parte de aquellos que no saben si tienen que hacerla. Tal vez porque han estado en el paro, o porque han tenido trabajo pero han ganado muy poco. Son duda habituales, y más cuando al margen de ingresos, has tenido que cambiar hace poco de trabajo. Conviene saber entonces bien, cuáles son los límites de ingresos para hacer la declaración en 2026.

Este año no es muy distinto en ese sentido, aunque sí trae algunos ajustes que conviene tener en cuenta ya que no todo el mundo los conoce. No son cambios radicales, pero sí afectan a determinados perfiles, sobre todo en lo que tiene que ver con los límites de ingresos y algunas deducciones concretas de modo que debemos estar atentos porque además la campaña arranca el 8 de abril y se alargará hasta el 30 de junio. A partir de ahí, cada contribuyente tendrá que mirar su situación con calma, porque no todo depende del sueldo anual. El número de pagadores, las ayudas recibidas o incluso pequeños ingresos adicionales pueden marcar la diferencia entre estar obligado o no.

Las fechas para hacer la declaración 2026

Antes de saber cuáles son los límites de ingresos para hacer la declaración de la Renta, debemos tener en cuenta que lo primero de todo es conocer bien las fechas de la campaña. De este modo, a partir del 8 de abril ya se puede acceder a Renta WEB, consultar el borrador y presentar la declaración si todo está correcto. Es el sistema más utilizado y, para muchos, el más cómodo, aunque requiere identificarse con Cl@ve, certificado digital o número de referencia.

Pero para quienes prefieren hacerlo con ayuda, el servicio telefónico arranca un poco más tarde. Será desde el 6 de mayo cuando se active el plan ‘Le Llamamos’, aunque la cita se puede pedir desde el 29 de abril. No es inmediato, pero suele ser una opción bastante utilizada. Y en cuanto a la atención presencial, no será hasta el 1 de junio cuando se pueda acudir a las oficinas de Hacienda, y también aquí es obligatorio pedir cita previa unos días antes. En cualquier caso, la fecha final para presentar la declaración es el 30 de junio.

El nuevo límite de ingresos para hacer la declaración de la Renta 2026

En cuanto al límite de ingresos para hacer la declaración de la Renta, se mantiene la referencia habitual de los 22.000 euros anuales para quienes han tenido un solo pagador. Si no se supera esa cifra, en principio no hay obligación de presentar la declaración.

Pero este año hay un matiz importante que afecta a bastantes personas. Los contribuyentes que cobren el Salario Mínimo Interprofesional, o cantidades similares, tampoco estarán obligados. En concreto, quienes no superen los 16.576 euros anuales quedan fuera de esa obligación. Eso sí, conviene no quedarse sólo con ese dato. Si hay más de un pagador o se han recibido ingresos adicionales, la situación puede cambiar. Es uno de los errores más comunes: pensar que por no llegar a cierta cantidad no toca declarar, cuando en realidad sí puede haber obligación.

Deducciones y cambios que conviene tener en cuenta

Más allá de quién declara y quién no, también hay novedades en la forma en la que se tributan algunas rentas. Una de las más claras está en el ahorro. A partir de ahora, las ganancias que superen los 300.000 euros anuales tributan al 30%, añadiendo un nuevo tramo que no existía antes.

Para la mayoría de contribuyentes esto no cambia nada, porque los tramos inferiores se mantienen como estaban. Por ejemplo, los primeros 6.000 euros siguen tributando al 19%. Es un ajuste más enfocado a rentas altas que a la mayoría de declarantes. También siguen vigentes algunas deducciones ligadas a la transición energética. Entre ellas, las relacionadas con la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga. Y hay otro detalle importante: las ayudas públicas por catástrofes naturales no tendrán que tributar, algo que afecta a quienes hayan recibido este tipo de compensaciones.

En paralelo, se mantiene una deducción para rentas más bajas que puede llegar hasta los 340 euros. Este beneficio no es fijo, sino que se va reduciendo a medida que suben los ingresos hasta desaparecer en torno a los 18.276 euros anuales.

No todo depende de estar obligado o no

Al final, hay algo que se repite cada año y que sigue siendo importante recordar. No estar obligado a hacer la declaración no significa que no interese presentarla. De hecho, en muchos casos ocurre justo lo contrario. Personas con ingresos bajos o con retenciones en nómina pueden recuperar parte del dinero si presentan la Renta, aunque no tengan obligación de hacerlo. Por eso, más allá de los límites o de las novedades, lo recomendable sigue siendo revisar el borrador con calma.