Confirmado por Hacienda: quedan días para hacer el trámite para no perder tu pensión

Cada vez hay más jubilados que, en cuanto dejan de trabajar, optan por cambiar de residencia, y de hecho se mudan a vivir fuera de España. Algunos se van buscando tranquilidad, otros porque la vida fuera resulta más barata, y otros simplemente porque les apetece empezar de nuevo en otro sitio. Es una decisión bastante común hoy en día y que nada tiene de malo, aunque siempre se debe estar atento a lo que se marca en lo que respecta a los tributos e impuesto y en este caso, cumplir con el trámite que debes presentar para no perder tu pensión.

Hay que tener claro que por mucho que al jubilarte decidas marcharte de España, eso Aunque la pensión se siga cobrando sin problema desde el extranjero, hay ciertas gestiones que siguen siendo obligatorias. Y aquí es donde muchos se despistan, ya que hay un trámite que no se puede dejar pasar si no quieres perder precisamente la pensión. Y el aviso es claro: el plazo está a punto de terminar. Si no se hace a tiempo, el ingreso mensual puede dejar de llegar, aunque luego se pueda recuperar más adelante.

El trámite si vives fuera de España y no quieres perder la pensión

No es un impuesto nuevo ni un cambio complicado, sino que se trata de la fe de vida, un trámite que lleva años existiendo, pero que sigue pillando a más de uno por sorpresa. En términos sencillos, es un documento que sirve para acreditar que el pensionista sigue vivo. Puede parecer evidente, pero la Administración necesita esa confirmación periódica cuando la persona reside fuera del país. Si no se presenta, la Seguridad Social actúa, y lo hace suspendiendo el pago de la pensión.

De este modo conviene estar atento porque la fecha clave está cerca, si tenemos en cuenta que el primer plazo de este año termina el 31 de marzo de 2026, así que quienes viven fuera de España y cobran una pensión deben tenerlo en cuenta si no quieren encontrarse con un ingreso que, de repente, deja de llegar.

Qué pasa si no se presenta a tiempo

Aquí conviene aclarar algo importante, ya que no presentar la fe de vida no significa perder la pensión para siempre dado que no es una retirada definitiva, aunque sí que implica que se paralice el pago. Es decir, el dinero deja de ingresarse mes a mes hasta que el pensionista regulariza la situación. Una vez se presenta el documento, se puede reactivar el cobro. Pero durante ese tiempo, no hay ingresos. Y eso, claro, puede generar más de un problema, sobre todo si se depende de esa pensión como principal fuente económica.

Conviene estar como decimos atentos, y más si tenemos en cuenta que según los últimos datos disponibles, hay decenas de miles de pensionistas españoles viviendo fuera del país, y todos ellos están sujetos a esta misma obligación.

Cómo hacer el trámite sin complicaciones

La buena noticia es que el proceso no es especialmente complicado. De hecho, en los últimos años se ha intentado facilitar bastante. Una de las formas más rápidas es a través de la aplicación móvil VIVESS. Esta herramienta permite acreditar la fe de vida en pocos segundos mediante un sistema de reconocimiento sencillo. Es, probablemente, la opción más cómoda para la mayoría.

Pero no es la única. También se puede acudir a un consulado español en el país de residencia y realizar allí el trámite de forma presencial. Otra alternativa es enviar un certificado firmado y legalizado por un notario. Cada pensionista puede elegir la vía que mejor le encaje, pero lo importante es no dejarlo pasar.

Dos fechas clave en 2026 que conviene marcar en el calendario

Este año, la obligación no se limita a un sólo momento. Hay dos citas importantes. La primera, como ya hemos comentado, es antes del 31 de marzo. La segunda llegará después del verano, con fecha límite el 30 de septiembre. Esto obliga a estar pendiente en dos momentos distintos del año, así que no vale con hacerlo una vez y olvidarse. Y aquí es donde suelen aparecer los despistes de aquellos que ya presentaron fe de vida en marzo y no saben, o no se acuerdan, que deben hacer lo mismo en septiembre.

A partir de 2027, el control será más estricto

Además, hay un cambio en el horizonte que conviene tener en cuenta. A partir de 2027, este control se va a reforzar y en lugar de dos veces al año, la fe de vida tendrá que presentarse en tres ocasiones: enero, mayo y septiembre. Es decir, habrá menos margen para despistes. Esto responde a un intento de mejorar el control y evitar posibles irregularidades, pero también supone una mayor exigencia para los pensionistas que residen en el extranjero.

Por eso, acostumbrarse desde ahora a tener estas fechas presentes puede evitar más de un susto en el futuro. En definitiva, no es un trámite complicado, pero sí imprescindible. Y en este momento, con el plazo de marzo a punto de cerrarse, conviene revisarlo cuanto antes para no llevarse una sorpresa innecesaria en la próxima nómina.