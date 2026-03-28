El 8 de abril empieza la Campaña de la Renta 2026, pero ya puedes saber si vas a pagar o te van a devolver dinero en este borrador que ya está disponible. Llega unos momentos del año en los que deberemos estar preparados para una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es momento de saber qué pasará en esta Campaña de la Renta en la que podemos cobrar o pagar desde ya mismo.

Aunque faltan unos días para que empiece este periodo del año en el que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave. Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Este borrador que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado. Este año podemos empezar las vacaciones sabiendo si vamos a cobrar o pagar, algo que puede quitarnos más de un detalle que puede ser esencial.

El 8 de abril empieza la Campaña de la Renta 2026

Esta Campaña de la Renta 2026 está a punto de empezar, tendremos que prepararnos para algunos detalles que serán esenciales y que pueden ser lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser clave.

Es hora de saber qué podrá pasar en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es la hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser esencial.

Esta renta que puede convertirse en el mejor aliado de unos números que deben cuadrar por completo. En un primer momento, tocará conocer qué es lo que puede pasar en unos días, la cuenta atrás puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente podremos ver llegar un giro radical que puede ser esencial.

Ya puedes ver el borrador y saber si tienes que pagar o te van a devolver

La renta es este equilibrio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente necesitamos conocer el estado de nuestras finanzas. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada euro suma.

Tal y como nos explican los expertos de Bankinter para descargar el borrador de la Renta 2026 debemos tener en cuenta los sistemas de autenticación.

Certificado o DNI electrónico. El certificado electrónico es una firma digital que se instala en el navegador para garantizar la identidad en Internet. Con el certificado o DNI electrónico podrás realizar gestiones desde tu ordenador, dispositivo móvil o tablet en la sede electrónica de la agencia Tributaria y en la de otros organismos que también lo admitan. A continuación te dejamos un enlace a la Agencia Tributaria, donde encontrarás toda la información relativa a los certificados electrónicos, por ejemplo cómo obtenerlo, realizar una copia, verificar el estado de un certificado que ya tengas, renovar, anular o eliminar uno, etc. Certificados electrónicos

Los nuevos DNI incorporan certificados electrónicos. Con estos certificados electrónicos, puedes efectuar cualquier trámite con la Agencia Tributaria que requiera su identificación.

Cl@ve PIN y Cl@ve Móvil. El sistema Cl@ve está orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico a los servicios públicos. Cl@ve es una plataforma de verificación de identidades electrónicas para la identificación y autenticación de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas con plenas garantías de seguridad. Te permite realizar numerosos trámites electrónicos.

Por Internet si no tienes certificado electrónico, mediante una carta invitación para registrarse en este sistema. Si no la tienes, puedes solicitarla aportando tu DNI o NIE y su fecha de validez, expedición o número de soporte, indicando su domicilio fiscal. Una vez recibida la carta podrás registrarte en Cl@ve mediante el Código Seguro de Verificación que consta en la carta y aportando su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico.

En las oficinas de la Agencia Tributaria. Para acudir a estas oficinas deberá solicitar cita previa en el portal de la Agencia Tributaria o en los teléfonos 901200351 o 912901340, de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

Por videollamada (nivel básico): supone un nivel de registro básico en Cl@ve. Algunos organismos distintos a la AEAT podrán requerir un nivel avanzado (registro presencial o con certificado electrónico) para acceder a sus trámites más habituales. Puedes utilizar este servicio desde un ordenador con cámara, micrófono y altavoces o desde un dispositivo móvil instalando la APP Cl@ve (necesitas tener instalada la APP ZOOM en el dispositivo y además activar la cámara y el sonido), pulsando el botón «POR VIDEOLLAMADA». Al instalar la APP Cl@ve y activar el dispositivo, si se detecta que el usuario no está registrado en el sistema Cl@ve dará opción a realizar el registro pulsando «POR VIDEOLLAMADA». El servicio es compatible con los navegadores Microsoft Edge, Google Chrome y Mozilla Firefox. Ten a mano tu documento de identidad, ya que deberás mostrárselo al empleado público para identificarte, un número de cuenta corriente (IBAN) de tu titularidad conocido por la Agencia Tributaria, y el teléfono móvil que quieres utilizar en Cl@ve. Recuerda que solo puedes utilizar este servicio en nombre propio.