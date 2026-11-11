Detenido un búlgaro por bajarse los pantalones y masturbarse frente a 15 menores en Palma: «Vente conmigo, guapa»

La Policía Nacional ha detenido en el barrio de La Vileta de Palma a un hombre de origen búlgaro por bajarse los pantalones y masturbarse frente a un total de 15 menores a la vez que profería expresiones de carácter lascivo. Los vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que el arrestado realiza acciones de este tipo.

Los hechos ocurrieron concretamente en la tarde del pasado martes 10 de noviembre, cuando varios testigos alertaron de que había un varón masturbándose frente a menores. Tras este aviso, los agentes se desplazaron hasta el lugar con suma celeridad y observaron que varios ciudadanos tenían retenido al presunto autor.

Uno de los padres aseguró a la patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que el hombre se bajó los pantalones y empezó a tocar sus partes íntimas de manera sexual. Además, otros testigos comunicaron que no era la primera vez que el hombre hacía esto.

Por si fuera poco, uno de los menores afectados le dijo a uno de los policías nacionales que había escuchado que el individuo profería expresiones de índole sexual como «ven aquí, que te voy a dar unos garbanzos» o «vente aquí, guapa, vente conmigo».

De esta manera, tras las informaciones de los testigos y realizadas las gestiones pertinentes, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.