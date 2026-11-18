Dos localidades de España aspiran a coronarse como capital europea del turismo y están en las Islas Baleares y defenderán este jueves en Bruselas su candidatura, tras haber sido seleccionadas como destinos finalistas de esta iniciativa impulsada por la Comisión Europea.

Un total de 40 candidaturas procedentes de 17 países europeos han participado en esta edición de la iniciativa y, tras el proceso de evaluación por parte de expertos independientes, las dos han logrado situarse entre los ocho destinos finalistas de toda Europa en la categoría de poblaciones de entre 25.000 y 100.000 habitantes, junto a Calais (Francia), Geestland (Alemania), Nova Gorica (Eslovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turquía) y Zadar (Croacia).

Son las localidades costeras de Calvià en Mallorca e Ibiza las que aspiran a alzarse con el título de Capital Europea del Turismo 2027 que distingue a los destinos que destacan por sus buenas prácticas en ámbitos como la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización, el patrimonio cultural, la creatividad y el talento local.

La iniciativa busca reconocer a los municipios que trabajan para desarrollar modelos turísticos innovadores, responsables y respetuosos con su entorno.

La delegación de Calvià, encabezada por el alcalde Juan Antonio Amengual, viajará este miércoles 18 de noviembre y el jueves 19 de noviembre, a partir de las 9.00 horas, defenderá la candidatura de Calvià. Tras una exposición de 15 minutos de duración, el primer edil responderá a las preguntas formuladas por el jurado europeo.

Posteriormente, a las 15.30 horas del mismo jueves, tendrá lugar la Announcement Ceremony en The Nine, un exclusivo club privado del centro de Bruselas en el que habitualmente se llevan a cabo eventos y actos corporativos. Será durante esta ceremonia oficial cuando se dé a conocer el destino que ha sido elegido ganador.

La propuesta calvianera ha sumado adhesiones de relevancia. Por parte de la patronal y los hoteleros se han adherido, entre otras entidades, PIMEM Restauración, Asociación de Hoteleros de Palmanova-Magaluf, Asociación Hotelera de Santa Ponça, y Meliá Hotels International. Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, ha mostrado «todo mi apoyo», al tiempo que ha señalado sentir una «vinculación muy especial y profundamente personal» con Calvià.

«Mi padre fue uno de los pioneros del desarrollo turístico de este municipio, que ha sido un destino esencial durante más de seis décadas para millones y millones de viajeros europeos».

En el caso de Ibiza, la candidatura pone el foco en el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de sostenibilidad, gestión de los flujos turísticos, incorporación de tecnología a la gestión municipal, mejora de la accesibilidad y protección del patrimonio natural, con especial atención a la conservación de la posidonia.

También destaca las medidas de control de la oferta turística ilegal y del intrusismo, así como la reducción de las plazas turísticas ilegales, actuaciones que han situado a la capital de Ibiza como un referente para otros destinos a escala nacional.

Para la ciudad, este reconocimiento supondría el impulso a una estrategia turística basada en un modelo que prioriza el bienestar de las personas residentes; apuesta por la sostenibilidad y la protección del territorio; combate la oferta turística ilegal e incorpora la tecnología como herramienta para mejorar la toma de decisiones y la gestión de los recursos naturales, según han señalado desde el Ayuntamiento.

Además, la candidatura reivindica el potencial internacional de la marca Ibiza como aliada para reforzar y proyectar por todo el mundo los valores de la Unión Europea vinculados a la sostenibilidad, la innovación, la accesibilidad y la preservación del patrimonio cultural y natural.