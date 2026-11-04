Los empresarios de Ibiza no tienen duda alguna: el turismo familiar es una oportunidad de negocio que alargará la temporada, ya que los visitantes que vuelven se convierten en los embajadores de la isla.

En el marco de la World Travel Market de Londres, el Consell de Ibiza ha dado a conocer las principales conclusiones del avance del estudio sobre la situación del turismo familiar en la isla, un documento que confirma el peso estratégico de este segmento e identifica las líneas de trabajo para reforzar su posicionamiento.

Más de 4.000 encuestas del sistema de inteligencia turística de Ibiza a visitantes que viajan en familia, correspondientes al período 2023-2025, con una consulta a 52 empresas turísticas, una encuesta exploratoria a familias, entrevistas con agentes del sector y el estudio de otros destinos.

Una de las principales conclusiones es que el turismo familiar sigue teniendo una presencia consolidada en Ibiza: representa aproximadamente el 25% de los visitantes y destaca por su fidelidad y la duración de las estancias. La proporción de repetidores alcanza el 58% en 2025, frente al 51,5% en 2023, mientras que la satisfacción se sitúa en 87 puntos sobre 100.

Además, el 57% de los visitantes de este segmento permanece en la isla siete días o más.

Estas características se traducen en un valor elevado por estancia, vinculado especialmente a la duración del viaje y a la predisposición a volver. En el caso del mercado británico, el estudio destaca una fidelidad del 61% y una satisfacción de 89 puntos sobre 100.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha afianzado el carácter estratégico del turismo familiar y la voluntad de continuar trabajando de la mano del sector privado para reforzar este segmento.

Las playas, calas y entorno natural figuran entre los atractivos más reconocidos.

Sin embargo, el estudio señala la necesidad de dar más visibilidad a los alojamientos, las actividades y los servicios adaptados, y de facilitar información que permita organizar una experiencia familiar completa. También identifica barreras como el precio del alojamiento, la percepción de saturación en temporada alta y una imagen de destino asociada al ocio nocturno.

Ante este diagnóstico, el informe propone avanzar de una oferta apta para acoger a familias a una oferta diseñada específicamente para ellas, con experiencias adaptadas a diferentes edades y tipologías familiares, y una mejor conexión entre alojamiento, restauración, cultura, naturaleza y actividades.

La primavera y el otoño constituyen otra de las oportunidades identificadas, especialmente en relación a los calendarios escolares de los mercados europeos.

Aprovechar estos períodos requiere coordinar la disponibilidad de conexiones, alojamientos, actividades y servicios, así como comunicar mejor las propuestas que pueden disfrutarse fuera de la temporada alta. La visión empresarial refuerza esta posibilidad: el 68% de las empresas consultadas considera el turismo familiar una oportunidad de negocio y el 66% cree que contribuye a alargar la temporada.

El Consell ha planteado la creación de una mesa de trabajo público-privada que permita compartir conocimiento, establecer prioridades y concretar actuaciones. Entre las propuestas iniciales figuran una agenda coordinada de actividades familiares en los cinco municipios, una guía de especialización para empresas, un catálogo de experiencias y acciones de promoción específicas.

Este trabajo compartido debe permitir desarrollar progresivamente una hoja de ruta con horizonte 2030, orientada a mejorar la experiencia de las familias, reforzar la competitividad de la oferta y consolidar este segmento dentro de la diversidad turística de Ibiza.