Ibiza tiene el turismo de mayor poder adquisitivo de las Baleares con 224 euros de gasto por persona y día, 22 euros más que la media nacional que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa en 202.

Así consta en la memoria anual del Consejo Económico y Social de Baleares (CES) que recoge un aumento del gasto turístico del 5% más que el año anterior. Hubo también un crecimiento del valor añadido bruto (VAB) del 2,9%. Este índice está por debajo de Mallorca (3,2%) y por encima de Menorca (2,2%).

En total, Ibiza recibió 3,38 millones de turistas en 2025, un 3,3% más que el año anterior. Sin embargo, las pernoctaciones cayeron un 4,8% y la estancia media también descendió hasta situarse en 5,4 días.

En cuanto a la presión humana durante el verano, la memoria del CES pone de manifiesto que Ibiza sufre una sobrecarga de población muy elevada durante la temporada turística.

En concreto, en agosto de 2025 el Indicador de Presión Humana (IPH) alcanzó las 297.307 personas, un 81% más que la población censada (164.265). Se trata de una presión sobre los servicios, vivienda e infraestructuras muy superior a la de Mallorca (49,8%).

En este sentido, el conseller insular de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes, Salvador Losa, ha señalado que «los datos del IPH no deben analizarse únicamente como una fotografía fija de un momento concreto, sino como una tendencia que debe observarse desde años atrás hasta hoy».

«Desde 2016, el número de turistas durante el mes de agosto ha disminuido en casi 30.000 personas diarias, mientras que el número de residentes ha aumentado en 22.000. Este incremento del 81% que señala el informe para 2025 era del 121,8% en 2016», ha puntualizado Losa.

La memoria del CES también pone de manifiesto que las reservas hídricas de Ibiza están en niveles críticos , con un porcentaje del 36,3% en 2025.

Por otra parte, según los datos del año 2024, la isla genera una cantidad de residuos por persona y día superior a la media balear, con 1,49 kilogramos. En cambio, el indicador que mide el grado de recogida selectiva es mucho mejor que en las otras islas, con un 45,3 por ciento frente al 27,6 por ciento de Mallorca y el 29,9 por ciento de Menorca.

Ibiza, además, muestra también un déficit estructural de electricidad, con una demanda que triplica la producción local. En 2025, la producción aumentó un 18,6 por ciento, pero la dependencia externa siguió siendo muy elevada.

Mercado laboral muy estacional

La memoria también refleja la evolución de los precios de venta y alquiler de vivienda en Baleares. El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en las islas fue, en 2025, de 401,3 euros, más del doble que en el conjunto del Estado. Baleares es también la comunidad con el índice de precio de la vivienda de alquiler más elevado del Estado, según los últimos datos disponibles.

Así, el esfuerzo por comprar una vivienda en Baleares es de 61,4 años de renta. Otro dato destacable de la memoria es que el 23% de las compraventas en Baleares son hechas por no residentes.

Por lo que respecta al mercado laboral, Ibiza muestra una alta estacionalidad y temporalidad. Este índice de estacionalidad, que compara los datos de julio con los de diciembre, es el segundo más alto del archipiélago después de Formentera, con un 78,6%.