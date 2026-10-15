Dónde ha cenado Felipe VI con sus amigos en Madrid: así es la emblemática Taberna del Alabardero

El Rey Felipe VI ha vuelto a dejarse ver en uno de sus planes más personales: una cena con amigos en pleno centro de Madrid, lejos de los actos oficiales y de los compromisos de la agenda institucional. El monarca eligió para la ocasión la Taberna del Alabardero, un restaurante histórico situado junto al Teatro Real y a pocos metros del Palacio Real, conocido por su cocina de inspiración vasca y su estrecha relación con la vida social y cultural de la capital. Las imágenes de su salida del establecimiento se han difundido este 15 de octubre, aunque la velada tuvo lugar unas semanas antes, justo antes del viaje oficial que realizó a Finlandia junto a la Reina Letizia. Un plan informal que vuelve a poner el foco en uno de los establecimientos con más historia de Madrid y en una carta que combina recetas tradicionales, tapas y platos de siempre.

Una cena con amigos antes de su viaje oficial a Finlandia

Felipe VI aprovechó unos días antes de viajar a Finlandia con la Reina Letizia para disfrutar de una velada con su círculo de amigos en Madrid. Tal y como ha trascendido a través de las imágenes difundidas por los medios de comunicación, el Rey fue captado a la salida de la Taberna del Alabardero, uno de los restaurantes que frecuenta en la capital.

En esta ocasión, el monarca disfrutó de un plan privado sin la compañía de doña Letizia, algo habitual cuando ambos reservan tiempo para sus respectivas amistades. Vestido de manera informal, con americana y vaqueros, don Felipe abandonó el establecimiento acompañado por sus escoltas, en una escena alejada de la solemnidad que suele rodear sus apariciones públicas.

La Taberna del Alabardero, más de 50 años de historia

Inaugurada en 1974 por el sacerdote Luis de Lezama, la Taberna del Alabardero nació con una vocación que iba más allá de la restauración. Su fundador quiso ofrecer oportunidades laborales a jóvenes con pocos recursos a través de la formación en hostelería, una iniciativa que se convirtió en el origen del Grupo Lezama.

Con el paso del tiempo, el establecimiento se consolidó como punto de encuentro de políticos, artistas, escritores, periodistas y personalidades internacionales. Por sus mesas han pasado figuras como Adolfo Suárez, Felipe González, Rafael Alberti, Mick Jagger y Bill y Hillary Clinton, además de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI.

El nombre del restaurante hace referencia a los alabarderos, los miembros de la guardia real que portaban alabardas y participaban en la protección y los actos ceremoniales vinculados a la Corona. Su ubicación, en la calle Felipe V, número 6, contribuye también a su identidad: está frente al Teatro Real y a pocos pasos del Palacio Real, en una de las zonas más emblemáticas de la capital.

Actualmente, el restaurante mantiene su apuesta por la cocina tradicional española con una marcada influencia vasca, en homenaje a los orígenes alaveses de su fundador.

Qué se puede comer en el restaurante elegido por Felipe VI

Aunque no ha trascendido qué platos eligió el Rey durante la cena con sus amigos, la carta de la Taberna del Alabardero permite hacerse una idea de las especialidades que ofrece. La propuesta combina pintxos, tapas para compartir, recetas de cuchara, pescados y carnes, con protagonismo de los productos tradicionales.

Entre los entrantes destacan las croquetas caseras de jamón ibérico, las anchoas de Santoña con caviar de tomate y piparra, los gambones al ajillo y los torreznos crujientes con patatas revolconas. También hay propuestas como las rabas del Casco Viejo y el salmón marinado en casa, pensadas para quienes prefieren comenzar la comida compartiendo varias raciones.

En el apartado de pescados, la merluza en salsa verde con almejas de Carril y el bacalao al pilpil son dos opciones especialmente vinculadas a la tradición culinaria del norte. A ellos se suman los chipirones en su tinta, otra receta habitual en la cocina vasca.

Para quienes prefieren la carne, la carta incluye rabo de toro guisado con parmentier de patata, solomillo de ternera con salsa de Oporto y callos de ternera guisados a la vizcaína. Son platos que mantienen el carácter castizo del establecimiento y su apuesta por una cocina reconocible, basada en recetas clásicas.

La parte dulce también tiene sus imprescindibles. Entre los postres figuran la torrija Alabardero, la tarta de queso de La Viña y el arroz con leche caramelizado, tres alternativas para terminar una comida con sabores tradicionales.