Letizia se aferra a sus básicos en el Día de la Salud Mental: rescata un traje de 2022 y repite sus bailarinas fetiche, ahora rebajadas

La Reina Letizia ha retomado su agenda oficial en Madrid después de su viaje de Estado a Finlandia y lo ha hecho con una cita especialmente significativa para ella. La mujer de Felipe VI ha presidido este viernes, 9 de octubre, el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2026, celebrado en el Hotel Ilunion Atrium y organizado por la Confederación Salud Mental España con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. Una jornada en la que la salud mental de los más jóvenes ha adquirido un protagonismo especial y en la que la soberana ha vuelto a demostrar que no necesita estrenar ropa para firmar uno de sus estilismos más acertados. Para esta ocasión, ha recuperado un traje verde bosque de Carolina Herrera que estrenó en 2022 y que continúa teniendo un lugar destacado en su armario, combinado con una camisa azul celeste y unas bailarinas de Sézane que se han convertido en unas de sus grandes favoritas. Precisamente, este último complemento es uno de los detalles más llamativos de su elección, ya que el modelo Paula en color canela está rebajado en la web de la firma: ha pasado de costar 155 a 95 euros.

El traje de Carolina Herrera de la Reina Letizia

La Reina ha apostado por la reutilización de una de las piezas más versátiles de su vestidor. Su traje verde bosque de Carolina Herrera es una de esas prendas que permiten construir un estilismo formal sin necesidad de recurrir a diseños excesivamente llamativos. Doña Letizia lo estrenó en Granada en 2022, durante su asistencia a la reunión anual con los directores de los centros del Instituto Cervantes, y desde entonces lo ha recuperado en distintas ocasiones. El conjunto está compuesto por una americana de corte recto, con el largo a la altura de la cadera, hombros marcados, solapas de muesca y botonadura sencilla. Los cuatro botones de cada puño añaden un detalle clásico a una chaqueta de líneas limpias, mientras que el pantalón, recto y largo hasta el empeine, mantiene la misma estética sobria y estiliza la silueta. En el bajo presenta una pequeña abertura, un detalle conocido en el lenguaje de la moda como split, que introduce un matiz actual en una prenda de inspiración clásica.

Doña Letizia ha combinado el traje con una camisa azul celeste muy claro, con rayas finas tono sobre tono y el cuello abierto, una elección que suaviza la intensidad del verde y aporta luminosidad al conjunto. En cuanto a los complementos, ha mantenido la discreción con pequeños pendientes dorados y los anillos que suele llevar habitualmente. La melena suelta, peinada con raya lateral y ondas abiertas en las puntas, y un maquillaje natural con la piel luminosa y los labios rosados han completado una propuesta en la que cada elemento encaja con el carácter formal de la convocatoria.

Las bailarinas de Sézane que Letizia tiene en cinco colores

Sin embargo, uno de los detalles más interesantes del estilismo se encuentra a ras de suelo. La Reina ha vuelto a confiar en las merceditas, también conocidas como Mary Janes, un tipo de calzado que se ha convertido en uno de los protagonistas de su armario durante los últimos meses. En concreto, ha elegido el modelo Paula de Sézane, una versión destalonada con punta redonda, doble tira sobre el empeine y un tacón ancho de cinco centímetros. El acabado de charol color canela, acompañado de un pequeño remate dorado en una de las tiras, aporta un punto cálido al verde del traje y encaja con la paleta cromática propia del otoño.

No es la primera vez que doña Letizia apuesta por este modelo. La Reina cuenta con distintas versiones de estas merceditas y su colección incluye ya cinco colores. Las negras son unas de las más repetidas, mientras que también ha lucido las rojas y las blancas, además de otras variantes. El pasado 17 de septiembre, por ejemplo, recurrió a una versión bicolor para asistir a la inauguración del curso escolar en el colegio público La Gesta de Oviedo, el centro en el que estudió durante su infancia.

Una jornada para visibilizar la salud mental de los jóvenes

Más allá de su elección estilística, el compromiso de la Reina con esta jornada se enmarca en una causa a la que lleva años dando visibilidad. La edición de 2026 ha puesto el foco en la población infantojuvenil bajo el lema Haz match con tu salud mental, una expresión que toma prestado el lenguaje de las aplicaciones de citas para animar a los más jóvenes a conectar con sus emociones, reconocer el malestar y pedir ayuda cuando lo necesiten.

Durante su intervención, doña Letizia ha reflexionado sobre el sufrimiento emocional que puede pasar desapercibido en el día a día y ha mencionado situaciones como sufrir un ataque de pánico de camino al trabajo, no conseguir dormir o sentir la necesidad de quedarse en la cama sin salir, incluso cuando desde fuera no parece existir un motivo evidente para encontrarse mal. «Ahora conviven dos realidades, patologías severas y grandes dosis de sufrimiento emocional», ha señalado, poniendo palabras a una problemática que afecta a personas de distintas edades y circunstancias.

La cita llega en un contexto especialmente relevante para los menores. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada siete personas de entre 10 y 19 años padece algún trastorno de salud mental.