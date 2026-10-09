Ferran Adrià desvela dónde hacen su tortilla de patatas favorita: «La mejor que he comido en años»

La tortilla de patatas es uno de los grandes clásicos de la gastronomía española, pero conseguir que conquiste a los paladares más exigentes no es tarea sencilla. Incluso los grandes nombres de la cocina tienen sus lugares favoritos para disfrutar de una buena receta tradicional. Es el caso de Ferran Adrià, uno de los chefs más influyentes de España y referente internacional de la cocina de vanguardia, que ha confesado dónde ha probado una de las mejores tortillas de los últimos años. El restaurante está en Madrid, apuesta por una elaboración al estilo Betanzos y ha conseguido llamar la atención del cocinero con una frase contundente: «La mejor que he comido en años».

La Falda, la taberna madrileña que ha conquistado a Ferran Adrià

El restaurante elegido por Ferran Adrià es La Falda, una taberna madrileña fundada por Alejandro Oliveira que se ha hecho un nombre gracias a su tortilla de patatas. El propio chef ha elogiado públicamente esta elaboración en un vídeo difundido a través de las redes sociales del establecimiento, donde reconoce que es la mejor que ha comido en años.

El reconocimiento no es menor. Adrià dirigió durante años los fogones de El Bulli, el restaurante que revolucionó la alta cocina y se convirtió en un referente mundial de la gastronomía de vanguardia. Su trayectoria está estrechamente vinculada a la innovación culinaria, las técnicas experimentales y la cocina molecular, por lo que sus palabras han puesto el foco en una propuesta aparentemente sencilla, pero que exige precisión para conseguir el resultado deseado.

La Falda demuestra así que una receta tradicional puede destacar por encima de otras propuestas gastronómicas sin necesidad de recurrir a elaboraciones complejas. En este caso, la clave está en respetar el producto y conseguir una tortilla con una textura muy concreta.

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Una tortilla al estilo Betanzos y sin cebolla

Uno de los rasgos que definen la tortilla de La Falda es su preparación al estilo Betanzos, localidad coruñesa conocida por sus tortillas poco cuajadas. A diferencia de las versiones más compactas, esta elaboración apuesta por un interior muy jugoso, en el que el huevo conserva una textura cremosa.

La receta también tiene otra particularidad: no lleva cebolla. Una elección que encaja con las preferencias gastronómicas que Ferran Adrià ha manifestado en otras ocasiones, ya que el cocinero se ha declarado partidario de las tortillas sin este ingrediente.

La combinación de una cocción poco hecha y una receta sin cebolla sitúa a La Falda entre los establecimientos que defienden una de las versiones más reconocibles de la tortilla española. Un estilo que cuenta con numerosos seguidores, aunque también genera debate entre quienes prefieren el huevo más cuajado o consideran imprescindible añadir cebolla.

La tortilla cuesta 18 euros y puede probarse en dos locales de Madrid

La Falda cuenta con dos establecimientos en la capital, por lo que probar la tortilla favorita de Ferran Adrià no obliga a desplazarse a un único punto de la ciudad. Uno de los locales está situado en Chamberí, cerca de la calle de Ponzano, mientras que el otro se encuentra en el barrio de Lavapiés.

Estas son las direcciones de ambos restaurantes:

La Falda Lavapiés: calle de Miguel Servet, 4, Madrid.

calle de Miguel Servet, 4, Madrid. La Falda Chamberí: calle de Espronceda, 17, Madrid.

La tortilla de patatas está disponible en los dos establecimientos por un precio de 18 euros. Una cifra que sitúa esta elaboración por encima de lo que muchos consumidores asocian a una tortilla tradicional, pero que también refleja la popularidad alcanzada por la propuesta del restaurante.

Además del respaldo de Ferran Adrià, La Falda cuenta con otro reconocimiento importante: su tortilla ganó la XVIII edición del Campeonato Nacional de Tortilla de Patatas, celebrada en Alicante en 2025. Este premio consolidó la reputación del establecimiento dentro de una de las competiciones gastronómicas más conocidas dedicadas a esta receta.