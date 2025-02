El test del garabato: lo que dibujas revela más sobre tu estado de ánimo de lo que crees

¿Sabías que el test del garabato puede revelar mucho sobre tu estado emocional? Todos hemos estado alguna vez absortos en una conversación telefónica mientras dibujamos inconscientemente pequeñas figuras y formas en los márgenes de un cuaderno. Pero, lo que no sabíamos es que estos patrones tienen un significado profundo, de acuerdo con la psicología. Cada trazo y cada forma podría ser un reflejo de lo que estamos sintiendo en ese momento o incluso de los conflictos internos que estamos experimentando.

Los psicólogos han estudiado este fenómeno durante años y han descubierto que nuestro subconsciente se expresa a través de estos dibujos aparentemente aleatorios. A veces, es difícil expresar cómo nos sentimos, pero nuestra mano, de manera casi automática, puede plasmar lo que nuestro corazón y mente no logran comunicar. Así que, si alguna vez te has encontrado dibujando sin pensar, deberías prestar atención a lo que esas formas pueden decir sobre tu bienestar emocional gracias al test del garabato.

Test del garabato

El test del garabato es una herramienta psicológica que, a través de simples dibujos, puede ayudarte a comprender aspectos de tu estado actual.

Líneas que se cruzan en forma de cuadrado o rectángulo

Si tu garabato tiene líneas que se cruzan formando un cuadrado o rectángulo, podría indicar que te encuentras en una etapa de decisiones difíciles. Este patrón es común en personas que sienten que están atrapadas entre dos opciones importantes o que están en un punto crucial de sus vidas. Quizá en este momento de tu vida te enfrentas a un dilema en el que ambas opciones parecen igual de valiosas, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Espiral con trazo ondulado

Las espirales son uno de los garabatos más populares y, aunque parecen simples, tienen un significado profundo en psicología. Este patrón, con su trazo ondulado y continuo, refleja un proceso de crecimiento personal, tanto en el aspecto emocional como en el profesional. Quizá estés trabajando en un proyecto que necesitas hacer crecer o fortaleciendo una relación importante en tu vida. Te encuentras en un proceso de transición, y aunque estás centrado en el futuro, hay ciertos asuntos del pasado que no logras dejar atrás por completo.

Forma de reja irregular

Este tipo de patrón en el test del garabato es el reflejo de desafíos emocionales y una sensación de estar bajo presión. La reja, con sus líneas rectas y cruces, simboliza obstáculos que parecen difíciles de superar, pero también tiene un poder transformador. El mensaje detrás de este dibujo es que, aunque te sientas presionado, estas dificultades son temporales y serán una oportunidad para aprender y crecer.

Rizos o bucles

Si has elegido o dibujado rizos o bucles, es posible que tu estado de ánimo esté vinculado a una gran creatividad y energía. Si eres una persona creativa, este garabato es una manifestación de tus pensamientos fluyendo sin parar. Los bucles son como un círculo que nunca termina, un reflejo de la mente que no puede dejar de generar ideas, pensamientos y planes. A menudo, este patrón se ve en personas que tienen muchas ideas, pero también pueden sentirse abrumadas por ellas.

Muchos círculos que se entrecruzan

Los círculos son una representación de la totalidad, la unidad y la continuidad. Sin embargo, cuando están entrecruzados, indican que te sientes atrapado en un círculo vicioso o que estás pasando por una fase de confusión emocional. Probablemente te encuentras en un momento de incertidumbre, donde sientes que las cosas no están fluyendo como deberían. La sensación de estar rodeado de círculos entrelazados puede reflejar un estado en el que las situaciones o relaciones te están causando estrés.

Bloques

Si el patrón que elegiste tiene bloques o formas rectangulares, esto podría ser un signo de que estás en una fase de construcción o reestructuración en tu vida. Si has dibujado este patrón, es posible que estés en una etapa de redefinición de tu identidad o de tus objetivos a largo plazo. Puede que sientas que tu mundo está cambiando o que estás enfrentando un proceso de adaptación que no es del todo cómodo.

Espiral limpia

Este patrón se asocia con la búsqueda de equilibrio y armonía en la vida. La espiral limpia, con su trazo suave y ordenado, sugiere que te encuentras en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Estás en un momento de tu vida en el que te esfuerzas por encontrar estabilidad emocional y tomar decisiones que te acerquen a la paz interior. Este dibujo es un símbolo de que estás en el camino correcto y que el equilibrio está cerca.

Líneas ascendentes y descendentes

Finalmente, las líneas ascendentes y descendentes representan la montaña rusa emocional que muchas personas atraviesan en su vida. Si dibujaste este patrón, es probable que estés experimentando altibajos emocionales. Si has dibujado estas líneas, es posible que estés en una etapa de transición, en la que aún no has alcanzado la estabilidad que deseas, pero estás en el camino hacia ella.