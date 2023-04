¿Sabes gestionar tus emociones tras un enfado? Te aconsejamos cómo debes hacerlo

Fact checked

El enfado es uno de los sentimientos que caracterizan a los seres humanos, pero saber cómo gestionar tus emociones tras un enfado es fundamental para no perder la línea y manejarte sensatamente por la vida.

No importa cómo te sientes por tal situación, debes poder contenerte y usar la razón. Claro que no es nada simple, y por eso estas recomendaciones podrían ser de ayuda.

Eso es trascendente porque la irritación y la indignación suelen llevar al estrés y la ansiedad, dos trastornos del orden social de moda que atentan contra el bienestar emocional. No es nada extraño caer en círculos de negatividad si no se saben controlar las molestias.

Así debes gestionar tus emociones tras un enfado

Un error muy común que cometen aquellas personas que tienen un problema genuino con el dominio de enfado es negarlo. Así no se permiten sentir esa emoción por completo. Y si no la sienten no tendrán la posibilidad de combatirla y evitarla. Detenerse por un momento, analizar cuáles son las causas del enfado e intentar ponerse en lugar del otro es algo imprescindible.

La paciencia es otro factor determinante, casi indispensable. Actuar aún conmocionados puede afectar la capacidad de pensamiento. Apartarte del conflicto; date tiempo y espacio suficiente para analizarlo con frialdad. Aprende a respirar para activar el nervio vago.

Por último, es poco probable que alguien enfadado llegue a resolver un problema que tiene, así que pospón su solución hasta sentirte más tranquilo. Cualquier arreglo posible que propongas iracundo difícilmente ayude en la resolución de este inconveniente. Calmarte antes de volver a entablar una conversación con ese alguien aumentará las probabilidades de no repetir la discusión. Siempre que el otro insista en querer imponer su visión de las cosas por medio de la fuerza, espera a que se relaje un poco.

Mostrarle al otro que estás ahí es otra de las cosas que hacen apaciguar la situación. Es decir, aunque haya habido enfado, le estás diciendo que todo esto pasará y que estás a su lado cuando lo necesites. Verás que con esta acción te sientes mejor y es una manera de estar en paz contigo mismo y con los demás.

Tu salud mental te lo agradecerá y calmarás así tus emociones que no necesitan de enfados sin sentido. Cuando algo no gusta, se dice, y de la mejor manera para ser educado y respetuoso hasta con las personas con las que tenemos confianza.