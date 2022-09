Incluso los mejores padres pierden los estribos, discuten y se enfadan con sus hijos. Pero, ¿hay alguna manera de no estallar y gritar, de mantener la calma y educar a los niños con decisión y responsabilidad?. Se puede hacer; el primer paso es la toma de conciencia de las propias emociones (incluida el enfado o la ira), para ir poco a poco llegando a no caer en el mecanismo que desencadena esa reacción. Aquí hay 4 consejos sobre cómo manejar el enfado hacia los niños.

Cómo manejar el enfado hacia los niños

La ira es una emoción como cualquier otra. Nuestra cultura, sin embargo, lo connota de forma negativa; esto a menudo hace que las personas inhiban su ira. Pero mantener todo adentro, albergar este sentimiento tiene el efecto de comprimir la ira hasta que se vuelve inevitablemente explosiva y dañina. ¿Cuántas veces le ha pasado a un padre intentar ser paciente, controlarse una, dos, tres veces hasta explotar?

Esta forma de expresar el enfado no es ni útil ni saludable, ni para los padres ni para los hijos. ¿Entonces como se debe proceder? Primero, recuerda que la ira siempre tiene razones subyacentes . Proviene de una frustración , de un choque entre lo que esperamos y la realidad, que cae sobre nosotros tal como es: impredecible y muchas veces amarga, no siempre estamos dispuestos a aceptarla.

La realidad está más allá de nuestro control , nuestros planes y nuestras predicciones ; muchas veces lo que causa enojo es algo que sucede y no se esperaba: también puede ser la reacción de un niño que no fue la que habíamos previsto y/o deseado.

En primer lugar, por tanto, es importante tener este tipo de conciencia , para estar preparados para acoger de otra manera lo que sucede y cambiar algunas actitudes de ira descontrolada hacia los niños. Esto ayudará a los niños a ser más maduros y responsables; recordemos que su primer modelo de comportamiento es el de sus padres.

Conozcamos ahora 4 valiosos consejos que pueden ayudar a los padres que deseen aprender a controlar sus emociones y reacciones de enojo hacia sus hijos.

Piensa antes de actuar

Todo el mundo sabe que el enfado lleva a decir cosas que no querías decir , a hacer cosas que no querías hacer; a menudo puede llevar a intervenir de manera equivocada, tal vez incluso provocando una ruptura en las relaciones personales. Así que no a las reacciones instintivas : es importante, cuando sentimos que la ira se acumula, tomarnos unos minutos para desahogarnos y dejar salir esa ira, y es bueno hacerlo lejos de los niños.

Por ejemplo, es posible explicarle al niño lo que estás sintiendo , y decirle que te alejas un momento precisamente porque te estás enfadando. El niño entenderá que el enfado es una emoción , que enfadarse está bien, que se puede hablar de ello, pero que es bueno hacerlo después, en el contexto y la forma adecuada.

No al sistema de amenazas y castigos

Los padres deben ser conscientes de que actuar amenazando y castigando a sus hijos está mal y, a menudo, es dañino . Desgraciadamente, en momentos de ira muchas veces llegamos a caer en ello para acabar con un capricho y conseguir el respeto de los niños; sin embargo, corres el riesgo de que la disputa se intensifique y perderás la oportunidad de resolverla con madurez, como adultos.

Las amenazas, entonces , si se hacen en un momento de ira descontrolada, pueden ser irracionales y exageradas; es más útil decirle al niño que los padres están reflexionando sobre qué hacer como resultado de su comportamiento. En este sentido, es fundamental hacer un esfuerzo por utilizar un tono de voz tranquilo y no gritar.

Cuando estamos agitados, nuestro interlocutor también estará agitado, porque nuestro estado emocional resuena con el suyo. Y nunca debemos olvidar que los padres son el modelo imitativo de sus hijos, el punto de referencia para su educación .

No generalices y no absolutices

Otro aspecto importante es evitar las generalizaciones: no se debe absolutizar un aspecto negativo del carácter del niño.

Los padres deben hablar, en todo caso, sobre lo que los hizo enfadar específicamente; no hagas juicios claros sobre cómo es o debería ser su hijo. Esta actitud, de hecho, puede llevar al niño a retraerse , a enfadarse a su vez y esto ciertamente no facilita un cambio positivo.

No descargues las tensiones personales en los niños

Los padres a veces están estresados ​​por problemas personales o laborales , y en los momentos más difíciles pueden descargar su enfado con sus hijos. Pero es preferible decirle muy honesta y directamente a nuestros hijos que nos sentimos cansados ​​porque hemos tenido un día difícil , y quizás pedirles ayuda, un poco más de cooperación.