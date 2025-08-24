Fact checked

El laboratorio farmacéutico Cantabria Labs, y la actriz y empresaria Sofía Vergara han creado Toty, una nueva cosmética que fusiona ciencia, innovación y belleza consciente en una sola propuesta centrada en el bienestar integral de la mujer. Sus productos combinan fórmulas dermatológicamente testadas, ingredientes naturales y activos de última generación con un mensaje potente: cuidar la piel es también cuidar la salud.

Con la fabricación y desarrollo íntegro en las instalaciones de Cantabria Labs en La Concha (Cantabria), esta marca pone el foco en una nueva forma de entender la cosmética y la dermocosmética: más real, más consciente y conectada con las necesidades del día a día. OKSALUD entrevista a Natalia Ortiz, General Manager de Toty Europa, sobre la visión de marca, el papel de la ciencia en el cuidado de la piel, las tendencias del sector y cómo se posiciona Toty ante los nuevos hábitos y expectativas de las consumidoras.

PREGUNTA.- ¿Qué supone para usted asumir el liderazgo de Toty en Europa y cuáles serán sus prioridades en esta nueva etapa?

RESPUESTA.- Asumir el liderazgo de Toty en Europa es una oportunidad apasionante y una gran responsabilidad. Toty es una marca que nace con una visión muy clara: defender la belleza real a través de la ciencia y del cuidado diario, con productos multifuncionales y realmente eficaces. Nuestros objetivos son consolidar la marca en el canal selectivo, reforzar su posicionamiento como referente en maquillaje funcional y desarrollar un porfolio innovador que responda a las necesidades reales de la piel, siempre con el rigor y el aval científico que caracteriza a Cantabria Labs y con la visión de nuestra cofundadora Sofía Vergara.

P.- ¿Qué papel cree que juega la dermocosmética en el cuidado integral de la salud de la piel hoy en día?

R.- La dermocosmética ya no es sólo una cuestión estética. Hoy entendemos que cuidar la piel es cuidar la salud. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y nuestra primera barrera frente al entorno. La dermocosmética bien formulada, con ingredientes eficaces y seguros que estén avalados científicamente, permite prevenir el envejecimiento prematuro, proteger del daño solar y reforzar la función barrera. Cada vez más personas buscan rutinas que combinen belleza y ciencia, y ahí es donde Toty quiere estar.

P.- Desde su experiencia en el sector, ¿cómo influye la investigación científica en el desarrollo de productos eficaces para el envejecimiento cutáneo?

R.- La investigación científica es la base. No se trata sólo de formular con ingredientes de moda, sino de conocer cómo interactúan con la piel, en qué concentraciones son eficaces y cómo pueden combinarse para lograr resultados visibles pero seguros. En Toty contamos con el respaldo de Cantabria Labs, laboratorio farmacéutico español con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de cosméticos, fármacos y complementos alimenticios líderes del mercado, y ese gran expertise es lo que nos permite desarrollar fórmulas que no solo embellecen, sino que previenen, corrigen y cuidan. En definitiva, que también cuidan la salud de nuestra piel.

P.- En la actualidad, se habla mucho de la combinación entre ingredientes naturales y ciencia en cosmética. ¿Qué importancia tiene esta sinergia en la formulación de productos cosméticos de alta eficacia?

R.- La clave está en encontrar el equilibrio. La naturaleza nos ofrece activos extraordinarios, pero solo cuando los estudiamos científicamente y los formulamos adecuadamente conseguimos todo su potencial. En Toty apostamos por una cosmética inteligente, que combina extractos naturales con activos dermatológicos contrastados como los AHA, el retinol o los filtros solares, para conseguir texturas agradables, resultados reales y una alta tolerancia.

P.- ¿Qué hábitos considera esenciales para mantener una piel saludable y prevenir los signos del envejecimiento desde una perspectiva de salud y bienestar?

R.- La constancia es fundamental. Lo primero, una buena limpieza con un limpiador como el ‘Balancing cleanser gel’ de Toty, después protegemos la piel del sol con nuestra ‘Ilumina CC Cream SPF 50’ y por último productos con activos antiedad como antioxidantes o renovadores celulares como nuestro ‘Transforma AHA’. En Toty creemos en una belleza consciente y en rutinas que se integren con facilidad en el día a día.

P.- En un contexto donde cada vez hay más preocupación por la sensibilidad cutánea, ¿qué medidas son clave para garantizar la seguridad y la tolerancia de los productos cosméticos?

R.- Es imprescindible trabajar con fórmulas testadas dermatológicamente, hipoalergénicas y desarrolladas bajo estrictos controles de calidad. En este punto, contar con el respaldo científico y médico de Cantabria Labs es fundamental. Desde Toty, todos nuestros productos están diseñados pensando en todo tipo de pieles, incluso las más sensibles: texturas ligeras, no comedogénicas y con filtros solares que cuentan con nuestra patente Plefernboost, excelente para prevenir, proteger y cuidar la piel.

P.- ¿Qué tendencias a futuro observa en la cosmética en cuanto a las necesidades y expectativas de los consumidores en el cuidado facial y antiedad?

R.- Vemos una tendencia clara hacia la simplicidad, pero con eficacia. El consumidor busca rutinas más cortas, productos multifunción y resultados reales. También hay un mayor interés por la prevención y por ingredientes con aval científico. Toty responde a estas demandas con una propuesta honesta, que une ciencia y cuidado.