El tremendo enfado de Jordi Cruz con Bill Gates por el desprecio que le hizo en su restaurante

Jordi Cruz ha recibido una visita muy especial en su restaurante, nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo, Bill Gates. El enfado del cocinero Jordi Cruz ha sido épico, lo que ha pasado en su restaurante hace que se hable de él en medio mundo. Lo sucedido lo ha contado el mismísimo Cruz, después de haber procesado lo ocurrido y como terapia para superar un día que recordará toda su vida. Esto es lo qué paso entre Jordi Cruz y Bill Gates.

Bill Gates hizo esto es el restaurante de Jordi Cruz

Abac es el restaurante con varias estrellas Michelin de Jordi Cruz en Barcelona, un local que le ha hecho ganarse la fama de ser uno de los mejores de la ciudad. Un sueño hecho realidad para el cocinero que casi ha acabado en drama. Es habitual que reciban celebridades, dado el precio del menú y la fama mundial de este lugar.

Son uno 200 euros por menú, más los vinos, unos 140 euros más para un menú degustación que va cambiando. Es importante reservar mesa para cenar, no es un espacio muy grande, además está centrado en la calidad y busca siempre servir de la mejor forma posible al cliente que sale del restaurante de Jordi Cruz encantado con la visita.

Todos han degustado un menú excepcional, menos un hombre. La llegada de Bill Gates al Abac causó expectación, Jordi recuerda el día que vio entrar al fundador de Microsoft con sus 25 escoltas. Evidentemente, cerraron el restaurante para él, no solo por ser quién será sino también para atender a la perfección cada una de sus demandas.

El menú diario son 295 euros, está compuesto de varios platos que Gates ni siguiera probó. Jordi Cruz dijo: “Y sabes lo que hizo? Se pidió un refresco de cola light”. Es decir, le cerraron el restaurante, pero él, ni siquiera comió nada de nada. La pasión de este hombre por este tipo de refresco es total, es lo que desayuna cada mañana nada más levantarse.

Por suerte, la comida del Abac no se tiró. Fue su equipo, los escoltas y colaboradores los que se comieron el menú, sin dejar nada de nada. Quizás no le gustaron los platos o simplemente, fuera de casa Gates no prueba nada, se mantiene en forma con un refresco Light.