Carlos Latre vuelve a ‘El Hormiguero’ tras el fallido ‘Babylon Show’

La nueva temporada televisiva trae uno de los grandes bombazos en forma de regreso a casa. Es el caso de Carlos Latre, que tras dos años en Mediaset, volverá a El Hormiguero, programa en el que retomará su colaboración haciendo lo que mejor sabe hacer: imitaciones. Esta noticia llega después de que este mismo verano el catalán anunciase que terminaba su contrato con el grupo de Fuencarral, donde intentó sin éxito competir contra Pablo Motos y todo su equipo con el fallido Babylon Show. Tener su propio programa y dejar de ser colaborador era uno de los sueños de Latre, pero el experimento no salió nada bien y fue cancelado a las pocas semanas. Desde entonces ha colaborado con El programa de AR con sus geniales imitaciones y siendo el locutor de El rey del mando, un programa de zapping que ha pasado sin llamar la atención por las madrugadas de Telecinco.

Latre formó parte del equipo del programa de Antena 3 desde 2019, participando como colaborador habitual del programa de Pablo Motos. En 2024, sin embargo, Mediaset le ofreció liderar su propio proyecto en el access prime time: Babylon Show, un formato diario con el que la cadena pretendía competir directamente contra las hormigas más famosas y contra La Revuelta de David Broncano en La 1. Latre se despidió entonces del equipo de Antena 3 con un mensaje en redes sociales y reconocía que buscaba triunfar en solitario.

Babylon Show se adelantó a sus rivales y se estrenó en la última semana de agosto con un 10,1 % de cuota y algo más de un millón de espectadores, pero sus audiencias cayeron con rapidez en las semanas siguientes, hasta quedarse por debajo del 7 % de share. El programa fue cancelado tras solo trece emisiones.

Pese al batacazo, Mediaset mantuvo a Latre en su plantilla en otros formatos: pasó por Universo Calleja, se convirtió en imitador habitual de El programa de Ana Rosa, prestó su voz a El rey del mando y se incorporó al jurado de Got Talent España, sustituyendo a Florentino Fernández.

Ha sido precisamente al terminar de grabar la nueva edición de este talent show cuando Latre ha confirmado que su contrato como imagen de cadena con Mediaset llegaba a su fin, aunque matizando después, en un comunicado propio, que seguirá presente en Got Talent Fantasy League y que no se trata de un «abandono» total del grupo.

Vuelve a ‘El Hormiguero’, pero con dudas sobre ‘Tu cara me suena’

Este regreso al grupo parece abrir la puerta a que el deseo de millones de espectadores de que regrese como jurado de Tu cara me suena se cumpla. El catalán ha sido el miembro del jurado junto con Ángel Llácer más veterano y uno de los más queridos por el público. Aunque el programa ha funcionado sin él, lo cierto es que junto a Lolita, Chenoa y Llácer formaban el mejor jurado que se ha visto en televisión, tal y como opinamos en la redacción de Happy FM.

Su vinculación con Got Talent es debido a que los programas en los que participa están grabados desde antes de que terminase su contrato y todavía no hay fecha para su emisión, por lo que seguro que tiene que cumplir con algunos acuerdos con Telecinco. Habrá que esperar a la primavera para saber su vuelve a Tu cara me suena.

Además de sus imitaciones en El Hormiguero, Carlos podría retomar su relación con la radio. Hasta su salida, también colaboraba de forma activa en Onda Cero, donde formó parte del programa Más de uno en su tramo de entretenimiento y llegó a presentar el espacio de humor Surtido de ibéricos, junto a Miguel Lago, Leonor Lavado y Goyo Jiménez.