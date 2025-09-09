Casi nadie lo sabe pero en España hay 7 playas bioluminiscentes y son un espectáculo
Toma nota de las playas bioluminiscentes que hay en España
Los expertos de A torre de laxe son testigos de uno de esos fenómenos que sucede en esta playa gallega: «Uno de los fenómenos naturales más enigmáticos y hermosos que se pueden presenciar aquí es el «Mar de Ardora,» a menudo comparado con la «Aurora Boreal del Mar.» A lo largo de la costa, en diversas playas, este fenómeno crea una experiencia visual que recuerda a las deslumbrantes luces del norte. En este artículo, exploraremos este fenómeno único y te llevaremos a algunas playas donde tienes la posibilidad de ser testigo de ésta maravilla natural».
Siguiendo con la misma explicación: «El Mar de Ardora es un espectáculo impresionante que se produce cuando las olas chocan contra las rocas costeras y crean una espuma luminiscente. Esta espuma resplandece con un brillo azul verdoso, creando un paisaje nocturno de ensueño que recuerda a las mágicas luces del norte. Es como si el cielo hubiera descendido al mar, y los visitantes se encuentran inmersos en una versión marina de la famosa Aurora Boreal».
Además, nos detallan los motivos por los que podemos ver como el mar se ilumina por la noche, algo que puede ser realmente maravilloso:
- Fitoplancton Bioluminiscente: El componente principal detrás del Mar de Ardora es un tipo de fitoplancton llamado «Noctiluca scintillans» o dinoflagelados bioluminiscentes. Estos microorganismos son capaces de producir su propia luz, lo que les permite brillar en la oscuridad.
- Agitación del Agua: Para que el Mar de Ardora sea visible, se necesita cierta agitación en el agua. Esta agitación generalmente es causada por las olas que rompen contra las rocas costeras o la orilla de la playa. Cuando las olas agitan el agua, los dinoflagelados bioluminiscentes se activan y emiten luz, creando el efecto luminiscente.
- Noche Oscura o Atardecer: El Mar de Ardora es más visible durante la noche o durante el atardecer, cuando la luz ambiental es baja. En estas condiciones de poca luz, la bioluminiscencia es más notoria y se asemeja a la aparición de luces del norte en el mar.
- Composición Química: Los dinoflagelados bioluminiscentes emiten luz como resultado de una reacción química en su interior. Esta reacción involucra la enzima luciferasa y una sustancia química llamada luciferina. Cuando se agitan o se perturban, esta reacción se acelera y produce luz visible.
- Factores Ambientales: Las condiciones ambientales, como la temperatura del agua y la salinidad, también pueden afectar la intensidad y la frecuencia del Mar de Ardora. Las aguas más cálidas suelen ser más propicias para la proliferación de dinoflagelados bioluminiscentes.
