Los biólogos no salen de su asombro: las mariposas pueden migrar en direcciones opuestas en cada hemisferio

Las mariposas han demostrado un comportamiento que pone los pelos de punta, pueden migrar en direcciones opuestas en cada hemisferio de una forma que nos acabará sorprendiendo. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que la naturaleza parece que nos manda un importante mensaje que deberemos tener en cuenta. Cada elemento es representativo y puede dejarnos ver algunas situaciones que, sin duda alguna, no esperaríamos. Los animales parece que nos dan alguna que otra alegría o sorpresa de la mano de este tipo de elementos que serán esenciales.

Hay una serie de animales que se llevan algunos detalles a medida que vamos redescubriendo determinadas situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar generando más de una alegría o sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer un poco más lo que han descubierto unos biólogos que no saben de su asombro, ante la investigación que los ha llevado a conocer un poco mejor el camino que siguen las mariposas de una manera que quizás nos sorprenderá en todos los sentidos. Un giro radical que hace que los biólogos no encuentren explicación alguna.

No salen de su asombro los biólogos

Esta investigación ha llegado a un gran número de biólogos a no salir de su asombro al descubrir estos pequeños animales. Las mariposas se han convertido en el objeto de deseo de unos expertos que no dudan en marcar el camino de estos animales.

Las mariposas han acabado siendo las grandes protagonistas de una serie de cambios que pueden convertirse en un descubrimiento incluso más grande de lo que se esperaban. Este animal ha dado señales de realizar un recorrido que puede ponernos los pelos de punta.

Estamos ante un ser pequeño, un insecto que puede llegar a realizar un viaje sorprendente. Estudiar el momento en el que inician este desplazamiento y el lugar al que llegan, puede acabar siendo la antesala de algo más, de un conocimiento que los biólogos parece que no terminan de entender.

Es hora de saber qué han descubierto estos expertos que, sin duda alguna, nos alejan de lo que sería habitual. Cada pequeño de estos animales acaba dando un recorrido que pocos realizan. No sólo nos sorprenderán por su belleza, las mariposas pueden darnos más de una sorpresa.

Pueden migrar en direcciones opuestas las mariposas de cada hemisferio

La naturaleza parece seguir un patrón que el ser humano intenta descubrir y lo hace de la mano de una serie de elementos que pueden llegar para quedarse. Este tipo de mariposas que han formado parte de este estudio realmente pueden cambiar la forma de ver a estos animales.

Tal y como explican los expertos del CSIC: «Un equipo internacional liderado por el Instituto Botánico de Barcelona (IBB, CSIC-CMCNB), junto con el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) y colaboradores de África, Europa y Estados Unidos, ha descubierto que las mariposas carderas (Vanessa cardui) realizan migraciones opuestas en cada hemisferio de la Tierra. Mientras las poblaciones del hemisferio norte vuelan hacia el sur durante el otoño boreal (entre septiembre y diciembre), las del hemisferio sur se desplazan en dirección contraria durante el otoño austral (entre marzo y junio), siguiendo sus propias estaciones. Este sorprendente patrón, inédito en insectos, tiene una base genética asociada a una inversión cromosómica, según demuestra un estudio publicado en Nature Communications. El hallazgo representa el primer caso documentado de “división migratoria” en insectos, un fenómeno bien conocido en aves, pero hasta ahora nunca confirmado en estos animales. En dichas divisiones, poblaciones de una misma especie desarrollan estrategias migratorias distintas, lo que puede conducir a su aislamiento y, eventualmente, a la formación de nuevas especies».

Siguiendo con el mismo artículo: «En estudios previos, el mismo grupo había demostrado que Vanessa cardui protagoniza las migraciones más largas conocidas en mariposas, en un circuito de hasta 15.000 kilómetros entre África ecuatorial y Europa. Ahora, el equipo ha identificado un nuevo circuito migratorio en el hemisferio sur de África, completamente independiente del recorrido que realizan en el hemisferio norte. El grupo de investigadores recorrió el continente africano en busca de la mariposa cardera y analizó el ADN de más de 300 ejemplares procedentes de 38 países de África y Europa. Los análisis genómicos revelaron un gran fragmento de ADN invertido, o inversión cromosómica, en el cromosoma 8. Esta región, distinta en los individuos de cada hemisferio, contiene genes relacionados con el comportamiento migratorio. “Observamos que las poblaciones del sur no cruzan el ecuador, sino que siguen un ciclo propio adaptado a la estacionalidad del hemisferio austral. La inversión cromosómica contiene un receptor del neurotransmisor GABA-B, implicado en la orientación durante el vuelo. Nuestros resultados señalan un punto clave de la base genética de la navegación”, explica Aurora García-Berro, investigadora del Instituto Botánico de Barcelona (IBB, CSIC-CMCNB) y primera autora del estudio. El equipo propone que esta inversión cromosómica modifica cómo las mariposas interpretan las señales ambientales. “Sabemos por la mariposa monarca que las mariposas migratorias, y también otros insectos, se orientan gracias al campo magnético y la posición del sol. La respuesta a estos parámetros debe ser opuesta en los dos hemisferios. Nuestra hipótesis es que los patrones de movimiento están restringidos dentro de cada hemisferio gracias a mecanismos de orientación específicamente adaptados”, señala Daria Shipilina, investigadora de la Universidad de Uppsala (Suecia) y coautora del trabajo».