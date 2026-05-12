Sale a la luz la conversación telefónica de Antonio Tejado y su tía María del Monte tras el robo de su casa: «La policía es un asco»

La madrugada del 25 de agosto de 2023, María del Monte vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. La cantante se encontraba en su domicilio sevillano junto a su pareja, Inmaculada Casal, cuando de repente, cinco encapuchados asaltaron la vivienda. Se llevaron un botín valorado en un millón de euros, formado por dinero en metálico, obras pictóricas y joyas. Tras una larga investigación, Antonio Tejado, el sobrino de la cantante, fue detenido e imputado tras ser considerado el cerebro de la operación. El próximo mes de abril de 2027 tendrá lugar el juicio de lo ocurrido, pero mientras que llega la fecha, un periódico local de Sevilla ha sacado a la luz la conversación telefónica que mantuvieron tía y sobrino tan solo unos meses después de producirse el robo y que, para la Guardia Civil, son claros indicios en contra del ex concusante de Supervivientes.

Tal y como se puede escuchar, Antonio en todo momento anima a María a pasar página, asegurándole que la policía no va a coger a ningún culpable y que, por consiguiente, no podrá recuperar las pertenencias robadas. «La realidad es la realidad. Pero yo, si quieres que te mienta, te miento. Pero prefiero que afrontes la realidad y que pases del tema y estés tranquila. Y caerás de otra manera. Pero para que te agarres a la verdad. […] No hay nada, la policía no va a coger una po**. ¿Qué va a coger? Si la saliva y el ADN te lo hacen si has violado a una tía y la has cortado a trozos. Y lo tiene que autorizar un juez. Imagínate para partir una caja fuerte», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

Por aquel momento, María del Monte aún no sabía nada de que las autoridades tenían a su sobrino en la lista de posibles sospechosos, y es por eso por lo que, durante la conversación, continúa desahogándose con él, recalcando que tanto ella como su pareja lo pasaron muy mal: «Yo creí que me daba un infarto. Mi corazón se me salía por la boca, es que me podía haber dado», recordaba. Por otro lado, señalaba que ella sí que tenía fe en la labor de la policía y en ese momento, Tejado intentaba quitarle esa idea de la cabeza.

«¿A la policía fe? Madre mía, fe hay que tener a la Virgen del Rocío, miarma. La policía es un asco, que le escupen en los cascos. ¿No lo has visto, hija? Si es un asco esto. Lo de la Policía está muy bonito porque tú ves mucho la tele, el CSI, que lo encuentran todo. El capítulo del CSI está hecho para que se encuentre todo, pero no siempre se encuentra todo, tata», sentenciaba.

No contento con eso, Tejado intentaba desviar la atención de su tía, destacándole que había muchos famosos que habían sufrido casos similares y que no habían logrado solucionar nada. «Olvídate. Si no han detenido a nadie por lo de Sergio Ramos, y tenían imágenes, que tenían cámaras y todo…», insistía.