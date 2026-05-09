María del Monte rompe su silencio y habla sobre la salud mental: “Si estoy como una mierda, lo digo”

María del Monte ha reaparecido en televisión y no lo ha hecho precisamente para hablar del clan Pantoja. La cantante andaluza se convirtió en una de las grandes protagonistas del regreso de Hay una cosa que te quiero decir, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez que volvió al prime time de los sábados con una entrega cargada de emoción y testimonios especialmente duros. Aunque la presencia de Anabel Pantoja ya había generado expectación, la intervención de María del Monte ha terminado marcando uno de los momentos más comentados de la noche y ha hecho una sorprendente confesión sobre su salud mental.

La artista acudió al programa para apoyar a un joven que quería agradecer públicamente a sus tías todo lo que hicieron por él en uno de los momentos más complicados de su vida: el suicidio de su madre. Un relato especialmente duro que terminó tocando profundamente tanto al público como a la propia cantante.

Durante su intervención, el invitado habló abiertamente sobre la depresión que sufrió tras perder a su progenitora en plena pandemia y denunció el abandono institucional que, según explicó, siguen sufriendo muchas personas con problemas de salud mental en España. El joven, que además fue uno de los impulsores del teléfono 024 de atención al suicidio, dejó una frase demoledora en pleno directo: «Me sentí abandonado por el sistema».

Precisamente ahí es donde la presencia de María del Monte adquirió todavía más sentido. La cantante no ha ocultado nunca que ella también ha necesitado ayuda profesional para afrontar algunos de los episodios más traumáticos de su vida. En los últimos años ha tenido que enfrentarse a pérdidas familiares durante el confinamiento, además del violento asalto que sufrió en su domicilio y que presuntamente habría sido organizado por su sobrino, Antonio Tejado. Una situación que terminó afectándole profundamente y que le provocó ansiedad, estrés y una fuerte carga emocional.

Lejos de esquivar el tema, María del Monte quiso aprovechar el altavoz televisivo para lanzar un alegato claro sobre la salud mental y la necesidad de dejar de tratarla como un tabú. «La enfermedad mental es una enfermedad, guste a quien le guste. Si alguien tiene un problema psicológico, debemos tomar conciencia, ya que esta gente necesita un sitio donde estén cuidados y tratados. Así que, por favor, que no se olviden las instituciones de que la enfermedad mental existe», afirmaba con contundencia.

La cantante también dejó uno de los momentos más sinceros de la noche al hablar sobre la presión social de aparentar fortaleza constantemente. Después de años viviendo rodeada de especulaciones, conflictos familiares y situaciones traumáticas, María del Monte se mostró especialmente clara al dirigirse a la familia invitada: «No digas que estás bien, eso cansa. No todo el rato hay que sacar una sonrisa y, de vez en cuando, hay que permitirse la licencia de decir que no se está bien».

Un discurso que remató con otra frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: «Me cansaba decir que estaba bien y terminé diciendo: ‘Estoy bien si me traen detalles’. Eso sí, si estoy como una mierda, me permito el lujo de decirlo».

Terminando el programa con la interpretación de su tema Agüita de manantial, María del Monte dejó algo más que una actuación musical. La artista aprovechó su regreso televisivo para romper el silencio sobre la salud mental y lanzar un mensaje tan directo como poco habitual en televisión: pedir ayuda no debería dar vergüenza.