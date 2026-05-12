Desarticulada una red que cobraba más de 500 euros por «empadronamientos fraudulentos» a extranjeros ilegales en Jaén

La Policía Nacional ha desmantelado en Linares (Jaén) una presunta red dedicada a empadronar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. En la operación han sido detenidas 17 personas, mientras que otras 26 ya han sido identificadas y se encuentran a la espera de arresto.

La denominada ‘operación Gloria’ ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Linares. La investigación se inició hace aproximadamente siete meses, tras detectarse irregularidades en el padrón municipal, especialmente altas masivas en determinados domicilios en «periodos muy cortos», según ha informado este martes la Policía Nacional.

Las pesquisas han permitido confirmar la existencia de una red organizada que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular, en su mayoría de origen magrebí. A cambio de pagos superiores a 500 euros, se les ofrecía la posibilidad de empadronarse en viviendas de Linares sin residir realmente en ellas.

La organización contaba con una estructura bien definida. En la cúspide se encontraba un hombre de nacionalidad marroquí que actuaba como intermediario, gestionando los trámites para personas de su misma nacionalidad en situación irregular en España.

Este individuo también se encargaba de localizar o facilitar las viviendas necesarias para llevar a cabo los empadronamientos y de cobrar las cantidades acordadas. Además, coordinaba a un grupo de colaboradores que acompañaban a los inmigrantes durante los trámites administrativos, asistiéndolos en oficinas municipales y ofreciéndoles asesoramiento para completar correctamente el proceso.

En el marco de la investigación, como «dato especialmente significativo», los agentes han localizado viviendas de aproximadamente 80 metros cuadrados, en las que figuraban empadronadas hasta 21 personas, además de sus moradores reales.

«Este hecho evidencia el carácter ficticio de las inscripciones y la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para la actividad fraudulenta», ha señalado la Policía Nacional.

Estos domicilios eran facilitados por personas que residían en régimen de alquiler, quienes autorizaban la inscripción de los interesados en el padrón municipal a sabiendas de que no residirían en las viviendas, percibiendo a cambio una compensación económica.

Junto a ello, se ha constatado que los inmuebles eran utilizados como direcciones de referencia para notificaciones y recepción de documentación oficial vinculada a trámites administrativos, así como para la solicitud de tarjetas sanitarias. Durante la investigación, los agentes intervinieron parte de esta documentación en viviendas que se encontraban desocupadas.

«El empadronamiento fraudulento permitía a los beneficiarios aparentar arraigo en España y acceder de forma irregular a distintos procedimientos administrativos y servicios públicos, como la solicitud de autorizaciones de residencia o trabajo, el acceso a la sanidad pública, ayudas sociales o procedimientos de arraigo», se ha añadido desde CNP.

Como resultado de la operación, han sido detenidas 17 personas y otras 26 más han sido identificadas y se encuentran pendientes de detención, de manera que continúan las gestiones policiales para su localización. A los investigados se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

La ‘operación Gloria’ continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de otros inmuebles vinculados a esta actividad ilícita.