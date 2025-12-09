Un estudio publicado en la revista científica Ostrich: Journal of African Ornithology revela que la muerte masiva de pingüinos africanos en Sudáfrica alcanzó cifras dramáticas entre 2004 y 2011. El trabajo afirma que «la alta mortalidad de adultos de pingüinos africanos Spheniscus demersus en Sudáfrica después de 2004 probablemente fue causada por la inanición».

Durante ese período, aproximadamente 62.000 pingüinos reproductores murieron de hambre como consecuencia directa del colapso en las poblaciones de sardinas, su principal fuente de alimento en las aguas de la costa occidental del país.

Alta mortandad ocho años después

La investigación, realizada por un equipo internacional de científicos del Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica y la Universidad de Exeter del Reino Unido, documenta cómo en dos de las colonias reproductoras más importantes, en las islas de Dassen y Robben, se estima que el 95% de las aves que criaron en 2004 habían muerto ocho años después. Esta muerte catastrófica de pingüinos está directamente relacionada con la drástica reducción de sardinas disponibles.

«Entre 2004 y 2011, el stock de sardinas en la costa oeste de Sudáfrica se mantuvo consistentemente por debajo del 25% de su abundancia máxima, lo que parece haber causado una grave escasez de alimento para los pingüinos africanos», explica el doctor Richard Sherley, coautor del estudio y biólogo conservacionista del Centro de Ecología y Conservación de la Universidad de Exeter.

Crisis durante la muda

Los pingüinos africanos realizan una muda anual en la que reemplazan todas sus plumas desgastadas por otras nuevas para mantener su aislamiento térmico e impermeabilización.

Este proceso, que dura aproximadamente 21 días, obliga a las aves a permanecer en tierra sin poder cazar. Para sobrevivir este período de ayuno, los pingüinos deben acumular suficientes reservas de grasa previamente.

«Están evolutivamente adaptados para acumular grasa y después ayunar mientras su cuerpo metaboliza esas reservas y las proteínas de sus músculos para superar la muda», detalla Sherley.

Poco alimento

«Después necesitan recuperar su condición corporal rápidamente. Esencialmente, si el alimento es demasiado difícil de encontrar antes de la muda o inmediatamente después, no tendrán reservas suficientes para sobrevivir el ayuno», se describe en el estudio.

Esta situación crítica es precisamente el peligro que han enfrentado los pingüinos en las últimas dos décadas. Desde 2004, todos los años, excepto tres, han registrado una biomasa de sardinas inferior al 25% de su abundancia máxima en la costa occidental sudafricana.

Factores ambientales y pesqueros

La muerte de pingüinos tiene un origen complejo que combina cambios ambientales y presión pesquera. Los cambios en la temperatura y salinidad de las áreas de desove modificaron los patrones reproductivos de las sardinas: el desove en las históricamente importantes áreas de la costa oeste se volvió menos exitoso, mientras que aumentó en la costa sur.

Sin embargo, debido a las estructuras históricas de la industria pesquera, la mayor parte de la pesca permaneció al oeste del Cabo Agulhas, lo que provocó tasas de explotación extremadamente altas en esa región durante la primera mitad de la década de 2000. Las tasas de explotación alcanzaron brevemente el 80% en 2006, agravando la mortalidad de pingüinos en un período en que las sardinas ya estaban en declive por causas ambientales.

Metodología del estudio

Para realizar su investigación, Sherley y sus colegas analizaron recuentos del número de parejas reproductoras y pingüinos adultos en muda en las islas Dassen y Robben entre 1995 y 2015. Estos dos sitios son dos de las colonias reproductoras históricamente más importantes, albergando aproximadamente 25.000 parejas (Dassen) y 9.000 parejas (Robben) a principios de los años 2000.

Los autores incorporaron estimaciones de tasas de supervivencia de pingüinos adultos basadas en análisis de captura-marcaje-recaptura para el período 2004-2011. Compararon las tasas de supervivencia y la proporción de reproductores que no regresaron a sus colonias para mudar con un índice de disponibilidad de presas desarrollado específicamente para la región.

«La supervivencia de adultos, principalmente durante la crucial muda anual, estuvo fuertemente relacionada con la disponibilidad de presas», señala Sherley. «Las altas tasas de explotación de sardinas, que alcanzaron brevemente el 80% en 2006, probablemente empeoraron la mortalidad de pingüinos en un período en que las sardinas estaban disminuyendo por cambios ambientales».

Declive poblacional generalizado

Las pérdidas no se limitan sólo a Dassen y Robben, advierte el equipo. «Estos declives se reflejan en otros lugares», indica Sherley, añadiendo que la especie ha experimentado un declive poblacional global de casi 80% en los últimos 30 años. En 2024, los pingüinos africanos fueron clasificados como En Peligro Crítico de extinción.

El índice de presas utilizado por los investigadores se basa en las proporciones de anchoas y sardinas —ambas consumidas por pingüinos africanos— en la dieta de otra ave, los alcatraces del Cabo (Morus capensis).

«La dieta del alcatraz del Cabo se considera un buen muestreador de la disponibilidad de sardinas y anchoas porque son las aves marinas de mayor alcance en el sur de África que se alimentan de estas especies», explica la doctora Azwianewi Makhado, coautora del estudio.

Medidas de conservación

Recuperar la población de pingüinos es una «difícil» propuesta, reconocen los investigadores, ya que la mejora requerida en el desove de sardinas depende fundamentalmente de condiciones ambientales. No obstante, existen medidas que podrían ayudar, según Sherley.

«Enfoques de gestión pesquera que reduzcan la explotación de sardinas cuando su biomasa sea inferior al 25% del máximo y permitan que más adultos sobrevivan para desovar, así como aquellos que reduzcan la mortalidad de sardinas juveniles, también podrían ayudar, aunque esto es debatido por algunas partes», explica el investigador.

Varias acciones de conservación se han implementado para proteger directamente a los pingüinos: provisión de nidos artificiales, manejo de depredadores, rescate, rehabilitación y crianza manual de adultos y polluelos.

Redes de cerco prohibidas

Además, recientemente se ha prohibido la pesca comercial con redes de cerco alrededor de las seis colonias reproductoras más grandes de Sudáfrica. Se espera que esto aumente el acceso a presas para los pingüinos en momentos críticos de su ciclo vital, como durante la crianza de polluelos y antes y después de la muda.

Con este estudio completado, los investigadores continúan monitoreando el éxito reproductivo, la condición de los polluelos, el comportamiento de búsqueda de alimento, la trayectoria poblacional y la supervivencia de los pingüinos africanos.

«Esperamos que las recientes intervenciones de conservación implementadas, junto con tasas de explotación reducidas de sardinas cuando su abundancia esté por debajo del umbral del 25% del máximo, comiencen a detener el declive y que la especie muestre algunas señales de recuperación», concluye Sherley.