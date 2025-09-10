La AEMET camufló en su informe a la juez las 3 llamadas en las que predijo que la DANA iría hacia Cuenca

La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ocultó, en el informe oficial elaborado por esa agencia a requerimiento de la magistrada que instruye el caso de la riada, las tres llamadas en que informó a Emergencias de la Generalitat Valenciana que la DANA del 29 de octubre de 2024 se dirigía a la Serranía de Cuenca. Además, en ese informe, la AEMET omitió todas las alusiones y cualquier mención a la Serranía de Cuenca, que era hacia donde también en llamadas diferentes había informado a Emergencias de la Generalitat Valenciana que se dirigía el temporal. Las citadas llamadas aparecen en el informe de AEMET a la juez, pero en su descripción no hay una sola alusión a la Serranía de Cuenca. Ese nombre se omite.

Este 3 de septiembre, AEMET ha reconocido, por vez primera desde la DANA, que el 29 de octubre, la fecha en que se produjo la gran riada, informó sobre la posible evolución de esa DANA hacia «la Serranía de Cuenca», tal como ha publicado OKDIARIO.

La AEMET admitió esta circunstancia después de que este martes 2 de septiembre se conociera, a su vez, el informe de la Subdirección de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En él se sostiene, mediante transcripción de llamadas telefónicas, que la AEMET indicó en tres ocasiones que la máxima intensidad de las precipitaciones se desplazaba hacia Cuenca la jornada de la DANA. Eso es lo que ha precipitado todo lo sucedido a continuación al respecto.

Así, hubo una primera llamada entre Emergencias de la Generalitat Valenciana y la AEMET a las 09:43 horas del 29 de octubre. Una segunda, a las 11:26 horas del mismo día. Y finalmente, otra a las 16:16 horas, en esa misma jornada en la que la AEMET manifestó que la tormenta se dirigía hacia la Serranía de Cuenca. Y de las tres tenemos constancia por el informe de la Subdirección de Emergencias en que esas llamadas están transcritas.

En concreto, según la transcripción de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el interlocutor de Emergencias pregunta, en un momento de la conversación: «Vale. ¿Tenéis previsión de que suba para Castellón, verdad, algún naranja?».

A lo que desde la AEMET le responde: «A ver. Es que tira más hacia el interior, vale. Un poquito más hacia la Serranía de Cuenca, que es lo posible que luego vaya a ir a rojo. Parece, ¿vale?, igual que hacia las 12:00 de la noche cambia hacia la zona de Teruel. Igual, naranja no es descartable. Pero no es lo que nos ha preocupado hasta ahora.

Sin embargo, lo que se expresa de esa llamada, también a las 09:43 horas el informe de la AEMET es: «Subir a rojo interior y litoral norte. Los rojos se ponen con un horario previsto hasta las 18h, con máximos de acumulación previstos en el interior norte de Valencia».

En cuanto a las 11:26, el informe de AEMET habla de una llamada entrante «perdida». Pero, a través del informe de Emergencias, sabemos que se trata de la llamada realizada al jefe de Climatología de la Agencia en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez. Esa llamada de Emergencias intentaba confirmar que la evolución de las lluvias se dirige hacia Cuenca, a lo que Núñez, que ya había sido identificado antes en esta misma llamada, responde: «Eso sí».

La llamada identificada por Emergencias de la Generalitat Valenciana a las 16:16 horas de aquel 29 de octubre no aparece con paralelismo en el informe de la AEMET, aunque sí hay dos inmediatamente anteriores, a las 16:13 y a las 16:14 horas, respectivamente.