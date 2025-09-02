El jefe de AEMET dijo a Emergencias que la DANA iba a la Serranía de Cuenca y luego lo negó en el juzgado

El jefe de Climatología de la Agencia Española de Meteorología en la Comunidad Valenciana (AEMET), José Ángel Núñez, aseguró a Emergencias de la Generalitat Valenciana el día de la DANA que los avisos de fenómenos de las lluvias se desplazarían hacia la Serranía de Cuenca. Así, se recoge en un grueso informe presentado por la citada Agencia ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Ese informe incluye, entre otras cuestiones, las transcripciones de las llamadas efectuadas desde Emergencias. Y entre ellas la que, una vez identificado, José Ángel Núñez responde afirmativamente a que el temporal se desplazaría a la Serranía de Cuenca. El documento deja al jefe de la AEMET en una posición muy difícil, porque que él no lo había reconocido ante el juzgado que investiga lo sucedido en la riada, según las fuentes consultadas y según consta en la transcripción de su propia declaración a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Además, con posterioridad, también lo rechazó ante los medios de comunicación. Todo ello, lo expone ahora ante las acusaciones ante un supuesto caso de falso testimonio.

En concreto, la conversación, según consta en el informe antes citado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se produjo a las 11:26 horas y en los siguientes términos.

AEMET: ¿Sí?

EMERGENCIAS: Hola, buenos días. Le llamo del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. ¿Es José Ángel Núñez?, no sé si me puede atender en este momento.

AEMET: eh, bueno, sí.

EMERGENCIAS: En realidad, bueno la consulta estaba intentando hablar con los compañeros en Barcelona, que son los que nos distribuyen los avisos meteorológicos pero es que nos interesaba en concreto, el ámbito, la meteorología para la zona de Valencia capital, que tiene constituido ya su CECOPAL. Teniamos información, que es verdad que la evolución de los avisos de los fenómenos de las lluvias va a ir hacia la Serranía de Cuenca, conforme avances las horas entendiéndose por ese ámbito.

AEMET: Eso sí.

EMERGENCIAS: noroeste, Los Serranos, el Rincón de Ademuz, pero al margen de esto, pues a efectos de hablar con el Ayuntamiento de Valencia, tener una visión más localizada del fenómeno para esta tarde.

Se da la circunstancia de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sostuvo en una comparecencia realizada al mediodía que el temporal se iba a desplazar hacia la Serranía de Cuenca. Es decir, la misma información que José Ángel Sánchez había confirmado a Emergencias antes, como indica el informe citado. Algo que sin embargo, al técnico le «chocó» a pesar de haberlo sostenido él mismo con anterioridad.

No es la primera vez que el jefe de la AEMET se sitúa en el foco. Este 28 de julio, él mismo transmitió que llamó 24 veces a Emergencias de la Generalitat Valenciana el día de la riada y que ofreció información actualizada. Pero ni una cosa ni otra. Ambos extremos han sido negados por fuentes próximas a Emergencias que, además, ofrecieron entonces contundentes datos para defender sus afirmaciones.