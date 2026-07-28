Cucurella cumple con su promesa tras ganar el Mundial y se tatúa la cara de Luis de la Fuente

Antes de los grandes torneos, es habitual que los futbolistas de hagan diferentes apuestas en caso de ganar el campeonato. Marc Cucurella fue uno de los jugadores españoles que lo hizo en los días previos al Mundial. El lateral zurdo no ha tardado en cumplir su promesa, y nueve días después de coronarse como campeón del mundo en Estados Unidos se ha tatuado la cara de Luis de la Fuente en el brazo izquierdo. Tanto el creador de contenido Ceciarmy como Cucurella han compartido en sus redes sociales una imagen del futbolista durante esta sesión de tatuaje.

Marc Cucurella ha sido uno de los hombres fuertes del seleccionador español en los dos grandes títulos que ha ganado en los últimos veranos. El lateral izquierdo de la Selección ha sido clave para levantar la Eurocopa y el Mundial junto a un Luis de la Fuente al que llevará inmortalizado en su piel. El famoso tatuador Ganga, que ya ha trabajado para grandes estrellas del deporte como LeBron James o Carlos Alcaraz, ha sido el encargado de plasmar esta idea en la piel del jugador del Real Madrid.

Las promesas se cumplen ✌️🙈 pic.twitter.com/29m67fM0xA — Marc Cucurella (@cucurella3) July 28, 2026

El entrenador de la selección española, preguntado por la promesa de Cucurella en caso de ganar el Mundial, no dudó de él. «Es un hombre de palabra», señaló el riojano sobre si cumpliría su promesa. No se equivocaba, ya que el futbolista español ha sido el primero en hacer realidad la apuesta, que parecía muy lejana antes del inicio de Mundial y que se materializó el pasado 19 de julio tras superar en la final a Argentina. Cucurella, además, fue uno de los principales culpables del segundo campeonato del mundo de España. El lateral zurdo disputó todos los minutos en los ocho partidos del torneo, dejando sin participar en todo el Mundial a Alejandro Grimaldo, el otro carrilero izquierdo de la convocatoria.

Marc Cucurella y la pretemporada del Real Madrid

Su consistencia y compromiso es uno de los principales motivos por los que el Real Madrid ha apostado por Cucurella para reforzar esta posición. Después de cuatro temporadas en el Chelsea y de brillar con la selección española, el canterano culé regresa a España para sumarse al club merengue. El Real Madrid pudo cerrar su fichaje horas antes del debut de España en el Mundial ante Cabo Verde. Un mes después, el lateral zurdo levantaba la Copa del Mundo en Nueva Jersey e iniciaba sus merecidas vacaciones.

Cucurella se incorporará en los próximos días a la pretemporada en Valdebebas, donde se pondrá a las órdenes de José Mourinho. Lo hará luciendo el reciente tatuaje con el rostro de Luis de la Fuente. «Las promesas se cumplen», terminó por compartir el futbolista merengue en sus redes sociales, que ahora espera prometer y cumplir una nueva apuesta ganando títulos con la elástica blanca.