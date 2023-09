El cantante mexicano Peso Pluma, amenazado de muerte: «Te vamos a partir toda tu M***»

Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más conocidos en el mundo gracias a canciones como Ella baila sola o su colaboración con Bizarrap, pero parece que no gusta a todo el mundo. En las últimas horas ha recibido amenzas de muerte de un grupo relacionado con el cártel de la droga mexicano para evitar que realice su concierto en la ciudad de Tijuana el próximo mes de octubre.

El artista ha conseguido poner la música tradicional mexicana, los llamados corridos mexicanos, de moda en todo el mundo gracias a sus letras actualizadas a este tiempo. Esto, que podría ser motivo de orgullo para sus compatriotas, parece que no ha gustado a todos y se la tienen jurada.

El motivo no es otro que haya hablado del conocido narcotraficamente Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo Guzmán, en algunas de sus letras. Canciones como El Azul, Igualito a mi apá o El Belicón hacen referencia a la vida del criminal más conocido de México y a la de sus hijos, por lo que este podría ser el motivo de las amenzas.

En las últimas horas en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, han aparecido hasta cuatro carteles en los que no dudan en amenazar al cantante para evitar que celebre su concierto del próximo 14 de octubre. «Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación, esto por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu M***. Att CJNG», se puede leer en ellos.

Cártel de Jalisco Nueva Generación are threatening Peso Pluma to not perform in Tijuana 👀 pic.twitter.com/fsKjDBfzhY

— Mexican Rug Dealer (@DealinRugs) September 12, 2023