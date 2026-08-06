Un estudio vasco demuestra que el cribado del cáncer de colon reduce en un 50% la mortalidad

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Un estudio de Osakidetza –Sanidad País Vasco– ha demostrado que el cribado mediante una prueba de heces ha reducido en 20 años un 50,1% la mortalidad por cáncer de colon entre las personas de 50 a 69 años. El estudio, publicado por la revista científica internacional JAMA Network Open este pasado miércoles, ha confirmado que, desde la implantación del programa de cribados en 2009, ha evitado más de 6.000 muertes por cáncer de colon.

La investigación ha sido liderada por el doctor Luis Bujanda, clínico del Hospital Universitario Donostia, junto a un equipo de investigadores de Osakidetza, y de los institutos de investigación sanitaria Biobizkaia y Biogipuzkoa.

Tras analizar más de 438.000 fallecimientos entre 2004 y 2024 registrados en el País Vasco, los datos han registrado un descenso del 50% en la mortalidad por este tipo de cáncer desde 2012, tres años después del inicio del proyecto.

De esta manera, el estudio ha asociado esta bajada al programa de cribado bienal que consiste en una prueba inmunoquímica fecal (FIT), una prueba de heces para detectar esta enfermedad. La participación media en la iniciativa ha alcanzado el 70% y la adherencia al programa ha llegado al 77%, frente al 43% de la media estatal.

Más del 70% de los cánceres detectados mediante este sistema han sido diagnosticados en los primeros estadios, «lo que mejora de forma notable las posibilidades de tratamiento curativo». Asimismo, País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma del Estado en ampliar el cribado de cáncer colorrectal a la población de 70 a 74 años.

Pacto por la salud

El Gobierno Vasco enmarca «este logro en su compromiso con la prevención», una de las líneas prioritarias del Pacto Vasco de Salud, y ha destacado que la publicación en JAMA Network Open «reconoce, no solo el impacto clínico del programa, sino también la calidad de la planificación, la continuidad de la inversión pública y la capacidad de coordinación del sistema sanitario vasco».

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que «este estudio confirma que el cribado de cáncer colorrectal es una política pública eficaz, equitativa y de enorme impacto en la salud de la población». «Euskadi fue pionera en su implantación y hoy vemos que la apuesta ha sido acertada. Estamos salvando vidas», ha asegurado.

Por su parte, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha destacado que «la calidad del proceso, la accesibilidad y la confianza de la ciudadanía son fundamentales». «Este estudio demuestra que el esfuerzo de nuestros profesionales tiene resultados reales y medibles para la salud de la población vasca», ha añadido.