La guerra del milímetro: así es la nueva era contra los tumores cerebrales

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Cada vez más, cuando hablamos de tumores cerebrales, la medicina ha dejado de «bombardear» el cerebro o abrir grandes brechas en el cráneo. La alternativa ahora pasa por la cirugía de precisión y una radiación que se detiene justo donde el neurocirujano ordena. Del reto del glioblastoma a la «magia» de los protones, distintos especialistas nos cuentan los avances en esta lucha por la precisión que puede cambiar el destino de muchos pacientes. Poco a poco, van quedando atrás los años de tratamientos invasivos y la tecnología permite asediar al tumor sin tocar ni una sola conexión vital del cerebro.

Durante décadas, recibir un diagnóstico de tumor cerebral era sinónimo de entrar en un laberinto sin salida. El cerebro, esa caja negra que nos define, era un territorio demasiado frágil para la agresividad de los tratamientos convencionales. Sin embargo, algo está cambiando.

La neurocirugía ha vivido su propia revolución silenciosa. Ya no siempre es necesario realizar grandes aperturas en el cráneo. Ahora, una fibra láser de apenas un milímetro puede ser el arma definitiva. El Dr. Marcelo Budke, neurocirujano del Hospital Ruber Internacional, describe este salto tecnológico con la naturalidad de quien sabe que el tiempo es vida: “Nos permite introducir una fibra de apenas un milímetro en el interior del cerebro y destruir el tejido enfermo de forma totalmente controlada. La mayoría de los pacientes están de alta en 24 horas y retoman su vida con normalidad en pocos días”.

Esta técnica de ablación láser se complementa con herramientas de «GPS cerebral». El Dr. Francisco Villarejo, jefe de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz, explica que la neuronavegación actual funciona exactamente así: “Como un GPS que nos guía por el cerebro y la columna, enseñándonos exactamente por dónde vamos y hacia dónde queremos llegar”. Gracias a mapas en 3D e infrarrojos, la precisión es tal que, según el Dr. Villarejo, “es imposible perderse; llegamos al punto exacto sin dañar venas o arterias importantes”.

A pesar de los avances, el glioblastoma multiforme sigue siendo el enemigo más feroz debido a su capacidad para esconderse. El Dr. Santiago Cabezas, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos, explica que las limitaciones de las terapias actuales no son solo técnicas, sino biológicas: “El glioblastoma se infiltra más allá de sus márgenes macroscópicos visibles. Incluso varios centímetros alrededor de la tumoración principal puede existir diseminación microscópica de células tumorales, que no es detectable ni por el ojo humano ni con las tecnologías de imagen actuales”.

Esta capacidad de infiltración choca con la fragilidad del órgano: “El tejido cerebral es extremadamente delicado, ya que controla funciones cognitivas, motoras, sensitivas y otras funciones esenciales. Por ello, rara vez es posible extirpar quirúrgicamente tanto el componente tumoral macroscópico como el microscópico infiltrante”. A esto se suma la barrera hematoencefálica, que “limita la penetración de la mayoría de los fármacos al parénquima cerebral”.

Protonterapia: el «misterio» de la partícula que se detiene

Si hablamos de vanguardia radioterápica, la protonterapia es la protagonista. La Dra. Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz, detalla el fenómeno físico que marca la diferencia: el pico de Bragg: “La protonterapia se caracteriza por administrar la dosis de radioterapia a una profundidad determinada por la energía del haz de protones, lo que implica una menor dosis en los tejidos atravesados antes de alcanzar el tumor y la ausencia de dosis de salida”.

Esta precisión es vital para la calidad de vida: “Se reduce el volumen de tejido cerebral irradiado a dosis bajas y medias, lo cual se correlaciona con un menor riesgo de desarrollar trastornos cognitivos”, permitiendo proteger funciones críticas como el habla o la memoria. Según la Dra. Bolle, esta técnica es hoy “tratamiento de primera línea para los gliomas de buen pronóstico (supervivencia estimada superior a 5 años), especialmente en los oligodendrogliomas”.

Incluso se mira ya hacia el futuro con la Flash Therapy: “Resultados preclínicos han mostrado que irradiar tejidos sanos con tasas de dosis muy elevadas —en cuestión de segundos— permite reducir la toxicidad sin comprometer el control de las células tumorales”.

El desafío del glioblastoma: campos eléctricos que «frenan» el cáncer

Una de las innovaciones más disruptivas es el uso de campos eléctricos o TTFields. La Dra. María Ángeles Vaz Salgado, especialista en Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional (Programa One Oncology Madrid), explica su funcionamiento: “Lo que consigue este dispositivo es interferir con el proceso de división celular, tienen un efecto antimitótico… impide el funcionamiento de la maquinaria que necesita la célula para lograr multiplicarse”.

Este tratamiento se inicia tras la radioterapia, coincidiendo con el primer ciclo de quimioterapia. Lo más llamativo es su impacto en la supervivencia a largo plazo: mientras que antes llegar a los cinco años era excepcional, con TTFields “hasta seis de cada 20 pacientes podrían alcanzar esa meta”, siempre que se mantenga el dispositivo puesto al menos el 90% del tiempo (unas 18 horas diarias).

Además, permite una gran autonomía. Según la Dra. Vaz Salgado: “El dispositivo permite llevar una vida prácticamente normal: no impide viajar, ni realizar actividades sociales o familiares con normalidad”. Sin embargo, el Dr. Santiago Cabezas, del Hospital Clínico San Carlos, advierte que “aunque los TTFields están ya aprobados y financiados por el Sistema Nacional de Salud, su adopción más amplia sigue encontrando barreras principalmente burocráticas y formativas”.

“Los trámites de solicitud varían entre Comunidades Autónomas e incluso entre hospitales, generando inequidad en el acceso. Por otro lado, al ser una terapia de reciente introducción en nuestro país, los equipos que tratamos glioblastoma necesitamos seguir familiarizándonos con su manejo práctico y optimización en los pacientes”, explica el especialista del Clínico San Carlos.

La frontera de la investigación: Ensayos Gliofocus y KN D-58

La innovación no se detiene en los tratamientos aprobados. Actualmente existen estudios en fase III que buscan romper el techo de cristal del glioblastoma. El Dr. Santiago Cabezas, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos, destaca dos: GlioFocus, dirigido a pacientes con tumores «MGMT no-metilados», que suelen tener peor pronóstico; y el Keynote-D58 (EF-41), que busca demostrar que combinar TTFields con la quimioterapia habitual (temozolomida) y la inmunoterapia (pembrolizumab) alarga la vida de los pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico.

A diferencia de estudios previos, donde la inmunoterapia no demostró la eficacia buscada, este estudio pretende demostrar que su combinación con TTFields hace a estos tumores sensibles a la inmunoterapia. “En la actualidad este estudio se encuentra en fase de reclutamiento activo en varios centros nacionales e internacionales”, detalla el Dr. Cabezas.

El grito de los pacientes: «Más que un problema científico»

Pese a estos hitos, la comunidad de pacientes exige mayor celeridad. Manuel Meléndez, coordinador del Comité Científico de ASTUCE Spain, pone el foco en la urgencia humana detrás de las cifras: “Es alarmante falta de ensayos clínicos y proyectos de investigación enfocados en el glioblastoma… Esta ausencia de avances no es solo un problema científico, sino profundamente humano: cada día sin nuevas opciones terapéuticas implica más sufrimiento evitable para los pacientes”.

Desde ASTUCE hacen un llamamiento a las autoridades: “Necesitamos más financiación, más visibilidad y, sobre todo, más ensayos clínicos innovadores… No podemos permitir que la falta de avances siga siendo la norma en una enfermedad tan devastadora”.

En esta guerra del milímetro, la tecnología y la ciencia avanzan de la mano, pero como recuerda la Dra. Bolle, «contar con la máquina es solo la mitad del trabajo»; la formación de equipos humanos y la equidad en el acceso serán los factores que finalmente influyan en la vida de los pacientes.