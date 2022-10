Unai Emery se marcha del Villarreal. Esta vez sí. El Aston Villa le ha realizado una oferta tan suculenta que le ha resultado imposible rechazarla, como sí hizo el año pasado cuando le llegó otra propuesta muy importante del Newcastle. El club de Bimingham buscaba un sustituto tras el despido de Steven Gerrard y ha logrado su objetivo.

Emery mantiene muy buen cartel en la Premier desde su paso por el Arsenal, el último club donde entrenó hasta su llegada al Villarreal en el verano de 2020. El pésimo inicio de temporada del Aston Villa, que ocupa la decimocuarta posición de la liga inglesa tras sumar tan solo tres victorias en doce jornadas, será su nuevo proyecto a reflotar.

Previo pago de los seis millones de su cláusula de rescisión al Villarreal asciende a seis millones de euros. el Aston Villa sí ha logrado convencer esta vez al técnico español, cuyo contrato con el club castellonense expiraba a final de curso. «!Unai asumirá el cargo a partir del 1 de noviembre, una vez finalizados los trámites de su permiso de trabajo», anunció el club, que no ha dado detalles del contrato.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣

