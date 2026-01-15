Voto por correo para las elecciones de Aragón 2026: plazo, fechas y cómo se hace

Más de un millón de personas están llamadas el próximo 8 de febrero para votar en las elecciones autonómicas de Aragón. Estas cita electoral, además, vuelve a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de votar por correo, un procedimiento pensado para facilitar el derecho al sufragio a quienes no puedan acudir presencialmente a su colegio electoral el día de la votación.

El voto por correo está regulado por la legislación electoral y cuenta con un calendario específico, con plazos marcados tanto para la solicitud como para el envío y depósito del voto.

Fechas y plazo para votar por correo

El plazo para solicitar el voto por correo se abre tras la convocatoria oficial de las elecciones y se extiende durante varias semanas, hasta unos días antes de la jornada electoral. Las fechas exactas se publican en el Boletín Oficial correspondiente una vez se activa el calendario electoral.

Por lo general, la solicitud puede realizarse desde el inicio del proceso electoral y finaliza aproximadamente diez días antes de las elecciones, aunque este margen puede variar ligeramente según lo establezca la Junta Electoral, en este caso es hasta el 4 de febrero hasta las 14:00 horas.

Una vez aceptada la solicitud, el elector recibe en su domicilio la documentación necesaria para ejercer el voto por correo dentro del plazo establecido.

Cómo votar por correo en las elecciones de Aragón 2026

El proceso para votar por correo en las elecciones de Aragón 2026 consta de varios pasos que deben realizarse dentro de los plazos establecidos para que el voto sea válido. Para emitir el voto, el ciudadano deberá:

Elegir la papeleta correspondiente y colocarla dentro del sobre de votación.

y colocarla dentro del sobre de votación. Introducir ese sobre junto con el certificado censal en el sobre dirigido a la mesa electoral.

en el sobre dirigido a la mesa electoral. Acudir a una oficina de Correos para enviar el voto por correo certificado, presentando un documento de identidad si es requerido.

El envío debe realizarse antes de la fecha límite fijada en el calendario electoral, ya que los votos recibidos fuera de plazo no se contabilizan. Correos garantiza la custodia del sufragio y su traslado a la mesa electoral correspondiente el día de las elecciones.

Cómo solicitar el voto por correo en las elecciones de Aragón

La solicitud del voto por correo puede realizarse una vez convocadas oficialmente las elecciones y debe hacerse dentro del plazo fijado en el calendario electoral.

Existen dos vías para solicitarlo:

Presencialmente , acudiendo a cualquier oficina de Correos. Es obligatorio presentar un documento oficial de identificación (DNI, pasaporte o permiso de conducir).

, acudiendo a cualquier oficina de Correos. Es obligatorio presentar un documento oficial de identificación (DNI, pasaporte o permiso de conducir). De forma telemática, a través de la página web de Correos, utilizando un sistema de identificación digital como el DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

Una vez realizada la solicitud, el elector recibirá en el domicilio indicado la documentación electoral necesaria para emitir el voto. Desde ese momento, ya no podrá votar presencialmente el día de las elecciones.

Quién puede votar por correo: requisitos

Pueden votar por correo en las elecciones de Aragón todos los ciudadanos que estén inscritos en el censo electoral y lo soliciten dentro del plazo establecido, sin necesidad de justificar el motivo. Los principales requisitos son: