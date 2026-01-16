Cuándo puedo saber si me ha tocado ser mesa electoral en las elecciones de Aragón 2026

Con la convocatoria de las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero, uno de los momentos que más dudas genera entre los ciudadanos es el relacionado con la designación de los miembros de las mesas electorales. Miles de personas son llamadas en cada proceso electoral a ejercer esta función obligatoria, fundamental para el correcto desarrollo de la jornada de votación.

El procedimiento para elegir a los integrantes de las mesas está regulado por la normativa electoral y sigue una serie de plazos y pasos establecidos, desde el sorteo hasta la notificación oficial a los designados.

Cuándo es el sorteo para elegir a los miembros de la mesa electoral

El sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales se realiza una vez convocadas oficialmente las elecciones. Por norma general, los ayuntamientos llevan a cabo este sorteo entre 25 y 29 días después de la convocatoria, en este caso el sorteo ya ha sido, ya que se celebró el 10 y 14 de enero.

Este acto administrativo debe celebrarse con antelación suficiente para permitir la notificación a los ciudadanos seleccionados y, en su caso, la presentación de alegaciones o excusas justificadas.

Cómo es el sorteo para elegir mesa electoral

El sorteo se realiza de forma pública y automática, normalmente mediante un sistema informático que selecciona al azar a los ciudadanos inscritos en el censo electoral del municipio. De este proceso salen designados:

Un presidente de mesa

Dos vocales

Varios suplentes para cada uno de los cargos

Cómo puedo saber si me ha tocado ser mesa electoral

Los ciudadanos designados reciben una notificación oficial del ayuntamiento, que suele llegar al domicilio por correo postal en los días posteriores al sorteo. En algunos municipios, la comunicación puede complementarse con avisos electrónicos o consultas en la sede electrónica municipal.

Desde el momento en que se recibe la notificación, el nombramiento es obligatorio, salvo que se presenten causas justificadas dentro del plazo legal establecido ante la Junta Electoral de Zona.

Si una persona no recibe notificación, puede comprobar su situación consultando con su ayuntamiento o revisando los canales oficiales habilitados durante el proceso electoral.

Qué requisitos necesito para ser mesa electoral en Aragón

Para poder ser designado miembro de una mesa electoral en Aragón es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos por la ley: