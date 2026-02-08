Tellado celebra que «el PSOE se anota una derrota más en la caída libre del sanchismo»

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha celebrado la victoria de los de Jorge Azcón en Aragón. A su juicio, la única lectura de los comicios donde el PP se ha quedado lejos de la mayoría absoluta, es que «el PSOE se anota una derrota más en la caída libre del sanchismo».

«El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Aragón», ha señalado con efusividad el número dos del PP durante una breve rueda de prensa celebrada en la sede nacional del partido en Génova. Tellado, lejos de hacer autocrítica tras conocerse la bajada de los suyos de 28 a 26 escaños en las Cortes aragonesas, ha insistido en la victoria de su partido en la región.

«El resultado es desde luego elocuente», ha esgrimido. «Jorge Azcón ha derrotado a Pilar Alegría en el conjunto de la comunidad y en las tres provincias», ha reseñado el diputado del PP. Y un resultado, ha insistido, que no refleja otra cosa que la «expresión clara de lo que quieren los aragoneses».

Para Tellado el dictado de las urnas ha sido contundente. Los aragoneses quieren «un Gobierno liderado por el PP». Pero también, con su voto, han decidido y señalado su intención de que la izquierda, en este caso el PSOE, «siga en la oposición por una larga temporada».

En este sentido, ha puesto énfasis en la idea de que, tras el resultado de este domingo, «el PP suma hoy más que toda la izquierda junta» y el PSOE «está más cerca de la tercera posición que de la primera, igualando el peor resultado de toda su historia en Aragón». A su juicio, el dictado de las urnas en Aragón «es el reflejo claro de lo que piensa una España harta de Sánchez, de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión y de su corrupción masiva».

«Pilar Alegría ha sacado todavía peor porcentaje que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio», ha sentenciado el dirigente popular para recordar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el viernes pasado se riera durante el cierre de campaña y hoy, tal y como se ha visto en las urnas, «se esconde en el búnker de Moncloa porque es lo que le queda».

Según el número dos del PP, tras los comicios en Aragón, «a la sangría judicial a la que se enfrenta Pedro Sánchez se añade ahora una sangría electoral».