Athletic Club – Real Sociedad, en directo | Sigue el derbi vasco de semifinales de la Copa del Rey en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club - Real Sociedad de la Copa del Rey
Este Athletic - Real Sociedad es de la ida de las semifinales de la Copa del Rey y se jugará en San Mamés
La vuelta de esta semifinal de la Copa del Rey se jugará en el Reale Arena en el mes de marzo
El Athletic Club y la Real Sociedad se enfrentan en el primer partido de la ida de las semifinales de la Copa del Rey para intentar conseguir un buen resultado de cara a la vuelta. Los primeros 90 minutos se jugarán en San Mamés, mientras que el cuadro donostiarra tendrá el factor campo a su favor y será en el mes de marzo cuando todo se decida en el Reale Arena. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este derbi vasco Athletic Club – Real Sociedad.
Athletic Club – Real Sociedad, en directo
Así están las semifinales de la Copa del Rey
El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey celebrado el pasado viernes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de la Real Federación Española de Fútbol, quiso que hubiesen dos apasionantes encuentros en esta ronda. Hay que recordar también que esta ronda es a ida y vuelta, por lo que esta semana se jugará la primera manga. El primer choque será el derbi vasco que tenemos hoy Athletic Club – Real Sociedad, mientras que mañana, jueves 12 de febrero, se jugará en el Metropolitano el Atlético de Madrid – Barcelona.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey están programadas para la primera semana de marzo y es por ello que los cuatro equipos que quedan vivos necesitan sacar un buen resultado de cara al choque decisivo. La eliminatoria que protagonizan el Barcelona y el Atlético de Madrid se decidirá el martes 3 de marzo a las 21:00 horas en el Camp Nou, mientras que la manga vasca entre la Real Sociedad y el Athletic Club será a la misma hora, pero el miércoles 4 de marzo en el Reale Arena.
Derbi vasco en San Mamés
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Athletic Club – Real Sociedad que corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. San Mamés será el escenario de un apasionante derbi vasco en el que ambos conjuntos irán con todo para tratar de sacar un resultado positivo de cara a la vuelta y estar en la mejor posición para avanzar a la gran final de este torneo que se jugará en abril en el Estadio de La Cartuja.
Las semifinales de la Copa del Rey
Entre hoy y mañana se juegan los partidos de la ida de semifinales de la Copa del Rey, mientras que los de la vuelta están programados para marzo. Las fechas y horarios de las semifinales de la Copa del Rey.
A qué hora es el derbi Athletic – Real Sociedad
Recordamos que este Athletic Club – Real Sociedad de la Copa del Rey se jugará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Queda algo más de media horita para que comience el choque de ida de las semifinales.
Alineación del Athletic Club
Y también tenemos recién salido del horno el once de Ernesto Valverde para este derbi vasco. Esta es la alineación oficial del Athletic Club hoy contra la Real Sociedad: Padilla; Lekue, Monreal, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar, Unai Gómez; Iñaki Williams, Robert Navarro, Guruzeta.
Alineación de la Real Sociedad
Ya conocemos el once escogido por Matarazzo para intentar sacar la victoria de San Mamés. Esta es la alineación oficial de la Real Sociedad contra el Athletic Club boy: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Marín, Turrientes; Guedes, Oyarzabal.
Todo preparado
Falta apenas una horita para que ruede el balón en San Mamés en este partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. En breves momentos comunicaremos las alineaciones del Athletic Club y Real Sociedad.
Dónde ver por TV el Athletic – Real Sociedad
Este emocionante Athletic – Real Sociedad se podrá ver en directo por TV a través de Movistar+ y de La1. En OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en San Mamés en este choque de ida de semifinales de la Copa del Rey.