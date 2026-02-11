Athletic Club-Real Sociedad: un derbi como una catedral

El Athletic Club y la Real Sociedad se enfrentan este miércoles en un derbi vasco como una catedral que pertenece a las semifinales de la Copa del Rey (21:00 horas). San Mamés acoge la ida de una eliminatoria entre los equipos más importantes del País Vasco con la gran polémica del partido de Liga aún reciente. Sólo 10 días después de la injusta expulsión a Brais Méndez por una supuesta agresión a Aitor Paredes que marcó el encuentro (1-1).

Un pedazo de derbi que mide dos momentos de forma totalmente opuestos: la mala temporada en general del Athletic, eliminado de la Champions y décimo en Liga a sólo seis puntos del descenso, y la increíble racha de la Real Sociedad desde la llegada de su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, al banquillo txuri urdin.

Desde la dolorosa derrota en Anoeta contra el Girona, aun con Sergio Francisco como técnico, de la que la Real salió decimoquinto y tan sólo un punto por encima del farolillo rojo, los de San Sebastián no han vuelto a perder en los siguientes 10 partidos. Los dos primeros fueron con Ion Ansotegui como interino, pero quien lo cambió todo fue Matarazzo: seis victorias y el equipo octavo en Liga a sólo dos puntos de Europa y en semifinales de Copa.

Y en el lado local, pues todo lo contrario. Aunque la del Athletic no es una situación catastrófica, los malos resultados sí que han dado para hablar hasta de si Ernesto Valverde es el entrenador indicado para los leones tras ser el artífice hace apenas dos temporadas del primer título de Copa en Bilbao en 40 años.

Athletic-Real Sociedad, un derbi histórico

La cita lo tiene todo, con un derbi histórico en España y dos equipos que llegan con ganas de revancha, sobre todo los visitantes por el resultado más reciente en un choque en el que se adelantaron con gol de Guedes y De Galarreta acabó empatando tras la expulsión de Brais. Y sobre todo porque hay una final en juego. El ganador de la eliminatoria estará en el partido por el título del próximo abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Además, se enfrentan dos campeones históricos de la competición, ya que el Athletic, con 24, es el segundo con más Copas del Rey por detrás del Barcelona, y la Real Sociedad la ha ganado tres veces en su historia. La última todavía se recuerda en ambas ciudades al arrebatársela precisamente al conjunto blanquirrojo.

Un derbi que también marcan las bajas, ya que el Athletic no dispone de cuatro centrales y se las tendrá que apañar también sin un fijo como Yuri. Tampoco estará Alex Berenguer ni los sancionados Yeray y Paredes. Por tanto, el 11 de Valverde podría comenzar con Alex Padilla, que viene siendo titular en lugar de Unai Simón en Copa; Areso, Iker Monreal, Laporte y Adama Boiro en defensa; De Galarreta, Jauregizar y Robert Navarro en el medio; los Williams, Iñaki y Nico, en bandas y en punta Guruzeta.

Por su parte, Matarazzo tiene las bajas de Kubo, Barrenetxea, Zakharyan y Sucic, que se lesionó tras marcar contra el Elche. La alineación titular podría ser la siguiente: Álex Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Carlos Soler; Guedes, Brais, Pablo Marín; Oyarzabal. Aunque a lo mejor puede variar, teniendo en cuenta que apenas 72 horas después los txuri urdines visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (sábado a las 21:00).

Casi un mes para la vuelta

Por aclarar, la vuelta de esta eliminatoria no será hasta el próximo 4 de marzo, tiempo más que de sobra para reposar el resultado del apasionante encuentro que se avecina este miércoles en San Mamés. Entre los dos partidos, el Athletic jugará contra Real Oviedo, Elche y Rayo Vallecano y la Real Sociedad ante Real Madrid, Real Oviedo y Mallorca.