El capitán del Real Oviedo estalla contra Tebas: «Es un chiste presumir de ser la mejor Liga del mundo»

El capitán del Real Oviedo, Dani Calvo, estalló contra de Javier Tebas este martes en una rueda de prensa después de la suspensión del partido del pasado sábadon en Vallecas por el mal estado del césped. El defensa del equipo asturiano afirmó que «es un poco chiste» cuando se presume de «ser la mejor Liga del mundo» después de que cancelaran la disputa del encuentro esa misma mañana.

Dani Calvo fue preguntado por cómo vivieron los jugadores lo ocurrido. Cabe recordar que el Oviedo se desplazó a Madrid el pasado viernes, es decir, un día antes del partido. «Con mucha incertidumbre porque desde el día anterior, que estábamos en el autobús y vimos el comunicado de la AFE con los jugadores del Rayo Vallecano y el cuerpo técnico, pues ya sospechábamos que podía pasar algo porque acudieron al campo y no pudieron ni entrenar. Eso ya es un signo de que el partido peligra».

«Nos decían que podía ser probable que el partido se acabara suspendiendo. Teníamos ese pequeño rayo de confianza de que se pudiera jugar porque nos habíamos desplazado hasta allí, los aficionados tenían todo el desplazamiento hecho, con todo lo que eso conlleva, pero al final, por la mañana, a las 9:00 o 9:30 nos comunican que no se puede jugar, que suspenden el partido… Un atropello prácticamente para nosotros los jugadores y los aficionados por el poco margen que hay», repasó.

Calvo alzó la voz y pidió justicia tanto para el Oviedo como para su afición: «Es una pena y por eso el club está peleando los tres puntos y a la vez que se juegue lo más inmediato posible. Por lo que dicen, son difíciles ambas, pero el club tiene que pelear por sus intereses y por indemnizaciones para la afición por los costes que supuso el viaje a Madrid y que al final no pudieron ver el partido».

El Oviedo explota contra Tebas

«Yo no hablé con nadie, pero tengo compañeros que hablaron con jugadores del Rayo Vallecano y dijeron que las condiciones eran lamentables. También nos solidarizamos con ellos porque sabemos que tanto las instalaciones deportivas como el estadio tienen unas condiciones deplorables. No se podía jugar un partido de fútbol porque había un riesgo de lesión o de que pasara algo muy alto», añadió.

«En Primera División, para favorecer el espectáculo, lo mejor era suspenderlo, pero haberlo hecho con mucha más antelación y prepararlo todo, porque un campo en una semana jamás va a estar listo. He leído que requiere un mes y 40 días para que se asiente y en siete días es inviable que un campo esté bien», aseguró.

«Un poco circo. Por lo que oí, Martín (Peláez) intentó hablar con el presidente del Rayo y no ha tenido contestación. La Liga, que no sé si tiene competencia o no para suspender el partido, lo suspende tres o cuatro horas antes sin previa comunicación los días anteriores… Es un poco chiste esto para ser Primera División y presumir de ser la mejor Liga del mundo, pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay. Tenemos una situación complicada y tenemos que poner el foco en el partido del domingo contra el Athletic», sentenció.