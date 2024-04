El día que Pablo Iglesias intentó acabar con la carrera de Juan Carlos Rivero

Juan Carlos Rivero vuelve a ser protagonista en la noche de este sábado en la final de la Copa del Rey que Athletic Club y Mallorca disputan en La Cartuja. El periodista, que también se encarga de narrar los partidos de la selección española, lidera la retransmisión de TVE en un partido que volverá a ser una fiesta para el fútbol español. Como viene siendo habitual, el narrador será protagonista en las redes sociales.

Ya se ha convertido en un clásico, Juan Carlos Rivero se convierte en viral por su particular forma de narración en cada partido de la selección española y en esta final de la Copa del Rey no ocurrirá algo distinto. El periodista ha recuperado su trono en TVE después de ser apartado la pasada temporada e incluso liderará los duelos de España durante la próxima Eurocopa que se celebrará este verano en Alemania.

Uno de los más críticos con Juan Carlos Rivero en un partido de la selección española fue Pablo Iglesias, que también fue experto por un día en narración. El ex líder de Podemos, ahora metido a restaurador, pidió su cabeza durante la retransmisión del Marruecos-España de los octavos de final del pasado Mundial de Qatar 2022 en el que el equipo de Luis Enrique cayó eliminado de la tanda de penaltis.

Todo estuvo relacionado con una frase hecha de Juan Carlos Rivero que no sentó bien al ex vicepresidente del Gobierno. «Los marroquíes roban y salen corriendo, que es un término estrictamente futbolístico», dijo durante el fervor del partido el periodista y fueron unas palabras que no sentaron nada bien a Iglesias, que se encargó de pedir su despido a través de las redes sociales.

Pablo Iglesias y Juan Carlos Rivero

«Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho «los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema» no debería volver a trabajar en la televisión pública», escribió Pablo Iglesias en las redes sociales durante el partido para finalizar con una conclusión política. «Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción», dijo en su día en su perfil oficial de las redes sociales.

Juan Carlos Rivero se pronunció hace semanas sobre las últimas críticas recibidas en los partidos de Copa del Rey y la selección española que se ha encargado de retransmitir en los últimos meses. El periodista, que se convierte en tendencia en cada partido, dejó claro que no suele mirar las redes y que los comentarios no le afectan a la hora de realizar su trabajo como narrador.

«Sí, yo tengo una comunidad detrás. Esto es como esos personajes que cada vez que dicen algo son trending topic y hay dos mil millones de comentarios. No pasa nada. Si hay gente pendiente, pues muy bien. Yo hago poco caso. No veo ni un solo mensaje, ni una sola mención en Twitter porque hace tiempo que dejé de hacerlo. Sólo a veces leo la última cuando las paso todas», opinó Juan Carlos Rivero tras llevarse un gran número de críticas en el Athletic Club-Barcelona de los cuartos de final de la Copa del Rey.

«El otro día, por ejemplo, vi una que decía que estaba llamando Toquero a a Guruzeta. Sí, hombre claro. Otra, que no respeté en el Metropolitano el minuto de silencio por Griffa, el socio número 5 y el hijo de Vicente Calderón. Cosa que es mentira, pero mentira gorda. Es que no me interesa porque no me aporta nada positivo. Ya te digo, hay una comunidad detrás, que si se entretiene y hace terapia… pues nada, que les vaya bien. Me parece estupendo, pero a mí no me afecta y, sobre todo, no me interesa», dijo el periodista de TVE en el programa Goles de Radio Marca.

Juan Carlos Rivero estará en la Eurocopa

Juan Carlos Rivero será el narrador de los partidos de España en la Eurocopa 2024 que se disputa este verano en Alemania. Después de ser apartado la pasada temporada de los partidos de la selección, el periodista volverá a ocupar el puesto que desempeñó entre 2007 hasta 2023, cuando fue sustituido en sus funciones por el periodista gallego David Figueira, de la redacción de RTVE en Barcelona.

De esta forma, a falta de confirmación oficial, Juan Carlos Rivero estará al mando de las retransmisiones de los partidos que disputará España en la próxima Eurocopa, donde el combinado nacional quedó encuadrado en el grupo de la muerte con Croacia, Italia y Albania. Todo hace indicar que el reconocido periodista volverá a ser tendencia allá por el mes de junio con el torneo que se celebra en Alemania el próximo verano. Pese a pedir su cabeza en el Mundial de Qatar, Juan Carlos Rivero sigue en su puesto y Pablo Iglesias lo sacó de la política Isabel Díaz Ayuso tras su victoria por goleada en las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid.