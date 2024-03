Chapi Ferrer y Juan Carlos Rivero revolucionan las redes con sus comentarios en el España-Colombia

Juan Carlos Rivero revolucionó las redes durante el amistoso que medía a España con Colombia, aunque esta vez no estaba sólo, puesto que Chapi Ferrer centró también parte de los focos, por sus referencias a Paolo di Canio. Los dos son habituales en los partidos de la selección española que se emiten en TVE, esta vez acompañados por el ex jugador del Atlético y del Rayo, Mario Suárez.

Cada partido que narra Rivero los comentarios se suceden en las redes sociales, donde se comentan sus constantes deslices, que ante Colombia no se hicieron esperar. El periodista no tardó en cometer sus ya habituales lapsus a la hora de llamar a los jugadores, llamando a Pedro Porro, Pablo o confundiendo a Mójica con Arias. Algo que, lógicamente, no se lo perdonaron los usuarios.

La primera de Rivero en @La1_tve Confundió Jhon Arias con Johan Mújica como ex jugador del @VillarrealCF y compañero de Rodri. — Fabián Torres (@fabiantorres_3) March 22, 2024

Pero en el España–Colombia, no sólo Juan Carlos Rivero fue quien centró la atención, puesto que los comentarios de Chapi Ferrer también fueron controvertidos. El comentarista, que siempre aparece en las retransmisiones de la televisión pública en los partidos de la selección española, fue muy criticado en redes al nombrar al ex jugador del West Ham United y de la Lazio, Paolo di Canio.

El ex jugador del Barcelona vivió parte de su carrera en Inglaterra, puesto que jugó en el Chelsea. Durante su estancia en Londres, donde se celebraba el partido, coincidió con grandes jugadores que se enrolaban en uno de los rivales locales de los blues, el West Ham United. Un club que, en la actualidad, juega sus partidos en el Olímpico de Londres, donde se celebró el partido.

Chapi Ferrer se acuerda de Di Canio

Fue en ese momento cuando el comentarista cometió un desliz que no pasó inadvertido en las redes sociales. El ex futbolista destacó: «recuerdo a los jugadores que jugaban en mi época en el West Ham: Rio Ferdinand, Lampard y el gran Paolo di Canio». Lo que hizo saltar a los usuarios fue, precisamente, esta última referencia, puesto que el italiano ha sido un futbolista muy criticado durante su etapa, en la que llegó a ser sancionado por la FIGC por realizar el saludo fascista en un derbi romano.

El Chapi Ferrer acaba de decir: recuerdo a los jugadores que jugaban en mi época en el West Ham: Rio Ferdinand, Lampard y el GRAN PAOLO DI CANIO — Espatario de Cereno (@XPspatharivs) March 22, 2024

Comentarista de RTVE: el gran Paolo Di Canio Paolo Di Canio: pic.twitter.com/zT8oslLsVV — ScraggyOP (@ScraggyOP) March 22, 2024

Chad Ferrer:"El gran Paolo Di Canio" — h. (@dajebetis) March 22, 2024

El ex jugador nunca escondió su ideología, lo que le llevó a ser idolatrado por los ultras del conjunto lazial, conocidos por sus constantes loas al fascismo italiano y a Benito Mussolini. De ahí que, cuando Chapi Ferrer, en la retransmisión que compartía con Juan Carlos Rivero, se refirió a él como «el gran», las redes no le perdonaron el desliz.

España y Colombia se medían en un partido que servía como preparación a ambos conjuntos para los compromisos que tendrán el próximo verano: la Eurocopa y la Copa América, respectivamente. Un partido en el que la selección estrenó su segunda equipación, que ha generado también muchas críticas debido a su estética, puesto que mezcla tonos apagados de amarillo –que es el predominante en camiseta, pantalón y medias– y azul con el rojo.