De la Fuente, tenemos un problema

Luis de la Fuente pudo comprobar ante Colombia en el estadio Olímpico de Londres que esta España debe mejorar. O, que cuando no apuesta por el supuesto once de gala, no hay plan B. Y es que, el combinado español se mostró inferior a un conjunto colombiano que en la segunda mitad pasó por encima de los españoles.

El seleccionador apostó por un once en el que se mezclaban titulares con suplentes y la realidad es que no estuvieron bien ni unos ni los otros. Sin claridad, sin ideas y sin ocasiones de gol. Y encima, en la segunda mitad no tuvieron ni siquiera el control del partido.

España firmó un partido muy pobre. Si bien es cierto que sólo fue un amistoso, lo peor fue la pobre imagen que dejaron los hombres de Luis de la Fuente sobre el césped londinense. El combinado español, que sufrió la segunda derrota en la era Luis de la Fuente, tendrá el martes ante Brasil otra oportunidad de cambiar la cara.

Sólo se salva Grimaldo

Alejandro Grimaldo dejó claro que debe ser el lateral izquierdo de España. Sin discusión. Sin debate. El jugador del Bayer Leverkusen fue titular ante Colombia y su rendimiento estuvo a la misma altura que el que muestra en su club.

Grimaldo fue el mejor jugador de España mientras estuvo sobre el césped. Todo el peligro llegó por la banda izquierda, su banda. Con centros llenos de intención. Cada arrancada del español tenía sentido y provocaba problemas en la zaga Colombiana. Atrás, obviamente, también estuvo acertado. En el segundo tiempo, estuvo cerca de ver portería con un disparo de falta directo.

Grimaldo evidenció ante Colombia que debe ser un fijo con España. Le costó entrar en las convocatorias, de hecho no debutó hasta el pasado mes de marzo, pero en estos momentos de su carrera tiene muy complicado salir de ellas. Junto a José Luis Gayà, si no pasa nada, será el dueño del lateral izquierdo en la próxima Eurocopa.

Su temporada con el Bayer Leverkusen, con el que va a ganar la Bundesliga salvo hecatombe, ha marcado 11 goles y ha repartido 15 asistencias en los 37 partidos que ha disputado con el conjunto dirigido por Xabi Alonso. Unos números que dejan claro que es mucho más que un lateral izquierdo.

Vivian, Remiro y Cubarsí debutan

Vivian debutó como internacional absoluto en el duelo que enfrentó a España contra Colombia. El estadio Olímpico de Londres jamás se le olvidará al jugador del Athletic, que está haciendo una grandísima temporada en el centro de la defensa bilbaína.

En su estreno como internacional absoluto, Vivian rindió bien. En la primera mitad, en defensa, su principal cometido, se mostró sólido junto a Laporte, mientras que en ataque estuvo cerca de marcar el primer gol de España. De hecho, fue la oportunidad más peligrosa del combinado español en los primeros 45 minutos.

La segunda mitad fue otra historia. Colombia dio un paso al frente y España empezó a sufrir. En el gol del combinado colombiano, Luis Diaz le volvió literalmente roto antes de poner un centro que remató con calidad al fondo de la red española Daniel Muñoz.

También se estrenó con España Alex Remiro. El portero de la Real Sociedad estuvo correcto bajo palos, aunque poco pudo hacer para evitar el golazo del conjunto colombiano. Por último, debutó Pau Cubarsí, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en vestir la camiseta de España por delante de Gavi y sólo por detrás de Lamine Yamal.

Las notas de España