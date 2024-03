Colombia toreó a España y demostró que Luis de la Fuente no tiene plan B. Los cafeteros, con un imponente Luis Díaz, destrozaron a la defensa de una selección descafeinada en una segunda parte que acabó con los olés de la entusiasta afición colombiana. El seleccionador español puso a todos los suplentes, que no dieron la talla, sobre todo una defensa española hizo aguas. Cubarsí salió en el 80 y será titular ante Brasil y, visto lo que tenemos atrás, en la Eurocopa.

Aunque no se lo crean, además de escándalos, despidos, desfalcos, registros, detenciones, besos robados, caciques, caraduras y agentes de la Guardia Civil con cepillo de dientes en la sede de la Federación, también hay fútbol. Y de él viven toda esa cohorte de chupópteros, que diría García. España y Colombia jugaban en Londres por aquello del fútbol moderno, la globalización y tal.

De la Fuente, con el duelo del martes ante Brasil en su despejada cabeza, puso a los suplentes. No jugaban nueve titulares frente a Colombia: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Rodri, Fabián, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo o Morata. Igual que Cubarsí, el niño del momento, todos serán titulares frente a Vinicius y compañía.

💥 #Exclusiva de @eduardoinda en @elchiringuitotv El Barcelona da prioridad a Cubarsí y pone en venta a Araujohttps://t.co/EAYJfLJUCc — okdiario.com (@okdiario) March 19, 2024

Dichos los ausentes referiremos también a los presentes. España empezaba por Raya y Porro. No haré ninguno de los mil chistes fáciles que se me ocurren. El meta del Arsenal y el lateral del Tottenham iniciaban una alineación en la que también estaban Laporte y el debutante Vivian como centrales y el estupendo Grimaldo como lateral zurdo. Zubimendi, Merino y Sarabia ocupaban el centro del campo, con Oyarzabal, Gerard Moreno y Joselu como futbolistas más adelantados. Un once novedoso e inédito, pero no por ello menos esperanzador.

Pasaba media hora de las nueve cuando arrancó el partido. España salió más enchufada que la mujer de Pedro Sánchez. Y también era de izquierdas con el imponente Grimaldo, un lateral de esos capaces de inclinar el ascua del juego hacia su sardina zurda. Por allí sembramos el peligro y a la fiesta se apuntó Oyarzabal. Replegó Colombia, atrincherada como Pablo Escobar en Medellín. España buscaba caminos en el laberinto táctico de los cafeteros.

Aprieta España

Colombia aguantó el empuje inicial de España con orden y estoicismo. Y de repente perdimos gas como una nevera vieja. Al filo del minuto 20 llegó la primera ocasión de España. la cocinó, cómo no, Grimaldo, que puso un centro medido a la cabeza de Vivian, cuyo remate besó por fuera el travesaño. A la ocasión de la selección respondió Colombia con un disparo raso que desvió bien colocado David Raya.

Y entonces el partido se cayó. España apretaba y dominaba, pero era incapaz de abrochar las jugadas. Colombia se defendía con oficio y todo el mundo replegado en su propio campo. Y así se consumían los minutos sin que ni una selección ni la otra horadaran las áreas. Los de Luis de la Fuente hacían un futbol académico pero poco vertical. Sólo Grimaldo sembraba el terror entre los cafeteros. Demasiado poco para una España descafeinada.

Antes del descanso Colombia dio un sustito con un tiro lejano que atrapó Raya. En el intermedio entró el viejo James Rodríguez en los cafeteros y en España entró Remiro a la portería. El resto siguieron los mismos en los de Luis de la Fuente. Y pronto pudo haber marcado Gerard Moreno en un remate de media volea que sacó abajo con una buena mano el meta Vargas, que salvó incluso el venenoso bote.

Colombia no perdona

Tomó el partido un ritmo cadencioso. El tedio vencía a la ortodoxia y la diversión seguía en el exilio. Creció Colombia, que se hizo con la pelota y hasta pudo marcar con un zurdazo lejanísimo de James al que respondió con un imponente vuelo Remiro. Esa pierna del ex madridista sigue valiendo un congo. De la Fuente se dio cuenta de que su equipo había perdido el hilo y preparó cambios.

En el 58 la volvió a tener James tras una acción del incisivo Luis Díaz, que reventó a quien se le puso por delante. Su remate con la zurda y el cuerpo mal perfilado se fue a las nubes. Era el segundo aviso de Colombia y no hubo más. A la tercera llegó el plomo. Otra vez Luis Díaz destrozó en la banda a Vivian. El del Liverpool, imparable todo el partido, ganó la espalda al central del Athletic, que quedó retratado por torpe y tierno, y la puso al segundo palo donde la enganchó David Muñoz de media volea para hacer el gol colombiano.

De la Fuente metió de golpe a Morata, Nico Williams y Álex Baena. El roto estaba hecho pero se podía coser. Luis Díaz, uno de tantos jugadorazos que están en la Premier, campó a sus anchas entre los blandengues defensas de España. Luego entró Lamine Yamal por el invisible Pablo Sarabia. El partido se nos iba y Colombia estaba comodísima en el repliegue. Y hasta nos toreaba por momentos ante los olés de la entusiasta afición cafetera, abrumadoramente superior en número a la nuestra.

En el 82 debutó Cubarsí, que debería ser titular ante Brasil… y en la Eurocopa. Eran los minutos finales y aún Colombia tuvo un par de ocasiones para hacer el segundo. España acabó metida en su área, incapaz de sacar la pelota y superada por el rival, aunque Mikel Merino pudo empatar en el 92. El final del partido puso fin al sufrimiento de nuestra selección, que dejó pésimas sensaciones en su penúltimo partido antes de la Eurocopa. Y ahora viene Brasil. Esperemos que sea otra historia.