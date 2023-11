España reclamaba la presencia de Alejandro Grimaldo (1995, Valencia) en la selección española desde hace tiempo. Por fin llegó esa cita el pasado viernes. Luis de la Fuente se hizo de rogar, pero al final se hizo justicia con un jugador que está sobresaliendo en el Leverkusen de Xabi Alonso, donde ha hecho ocho goles y ha repartido seis asistencias en 17 partidos. Feliz e ilusionado atendió a OKDIARIO en la noche de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Pregunta.- Decía hace unos días que llevaba años buscando estar con la Selección. Ya lo ha conseguido. ¿Cuénteme cómo están siendo estas primeras horas?

Respuesta.- La verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Es un sueño hecho realidad. Ahora quiero disfrutar cada momento que estoy aquí, cada día que esté aquí y aprovechar la oportunidad.

P.- ¿Qué le ha dicho Luis de la fuente?

R.- Nos ha dado mucha alegría porque llevábamos mucho tiempo sin vernos. Hemos hablado de cómo estamos y ha tenido la oportunidad de explicarme un poco lo que quería de mí. He estado escuchándole y aprendiendo.

P.- ¿Qué quiere de usted?

R.- Me ha explicado un poco la función que hacen los laterales en España, que es diferente a lo que hacen en el Bayer. Me toca aprender cada minuto de lo que necesita la Selección y el equipo de mí.

P.- De la Fuente defiende que usted en el Leverkusen es más que un simple lateral izquierdo. ¿Cómo se definiría?

R.- Puedo aportar en diversas funciones jugando por dentro y por fuera. Tengo la capacidad de entender las situaciones en fase ofensiva. También puedo anotar con el balón parado o asistiendo, que son mis puntos fuertes.

P.- Teniendo en cuenta su rendimiento, le ha extrañado que no le llamara antes.

R.- Hay muy buenos jugadores y es difícil venir a la selección española. Yo he trabajado para tener la oportunidad y gracias a Dios me ha llegado ahora. Hay que aprovecharla y disfrutarla al máximo.

P.- Por ejemplo, en el último parón tras la lesión de Balde, De la Fuente llamó a Pedraza, que no estaba en la prelista, y no a usted.

R.- Va por momentos. Es difícil venir a la Selección. Hay muchos jugadores a los que les gustaría venir y no todos pueden estar aquí. En ese momento no tuve la oportunidad. He trabajado durante todo este mes al máximo para tenerla y ahora el míster ha decidido dármela. Yo estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad y aprovecharla.

P.- Una vez que está aquí, entiendo que el reto ya tiene que ser la Eurocopa.

R.- Voy a disfrutar estos días al máximo porque es mi primera vez aquí. Quiero aprender, conocer a los compañeros, pasar tiempo con ellos, aprender de lo que necesita el equipo y el míster. Hay que ir paso a paso y tener más confianza para ir a la Eurocopa y estar en Alemania jugando.

P.- Una Eurocopa que encima será especial

R.- La verdad es que parece que se unen los astros (risas). Pero bueno, vamos paso a paso y lo importante en estos dos partidos es ganar. Poder estar aquí es un orgullo para mí. Estoy muy feliz.

P.- 17 partidos, ocho goles y seis asistencias. ¿De verdad que usted es lateral izquierdo?

R.- Estoy en mi mejor momento y al final, cuando estás en tu mejor momento y lleno de confianza, fluyen las cosas. Y estoy demostrando el jugador que soy y estoy viendo más portería de lo normal, a pesar de que siempre se me ha dado bien meter goles.

P.- ¿Qué puede aportar a esta selección española?

R.- Voy a hacer lo máximo para poder venir en futuras convocatorias. Voy a hacer todo lo que me pida el míster. Es importante cada pequeño detalle que pueda ayudar al equipo y me voy a focalizar en dar lo máximo y disfrutar.

P.- ¿Cuánta culpa tiene Xabi Alonso de que usted esté hoy aquí?

R.- Tiene culpa también porque ha sacado lo mejor de mí. Me ha dado mucha confianza. Estamos en un momento increíble, tanto el equipo como yo individualmente. Todo el trabajo que hago fuera del campo me ayuda y ha hecho que esté hoy aquí.

P.- ¿Qué trabajo hace fuera del campo?

R.- Tengo un cocinero que me llevé de Portugal. Hago gimnasio por la mañana antes de que llegue todo el mundo y por la tarde de prevención de lesiones. Hago horas extras para recuperar y vivo por y para el fútbol, para estar al 100% al partido siguiente.

P.- ¿Cómo es Xabi como entrenador?

R.- Es un entrenador muy cercano. Está demostrando que es muy bueno. Sabe entender el juego y sabe transmitírselo a sus futbolistas, que al final es lo más complicado. Sabe entender lo que pasa en cada momento y eso es una ayuda muy grande para el futbolista.

P.- ¿Ve a Xabi preparado para dar el salto al Real Madrid?

R.- A mí me parece un entrenador increíble por la forma que tiene de entender el juego, por la pasión que tiene y la forma como transmite. Es un entrenador muy bueno y cada día es mejor. Seguro que está preparado para lo que él quiera.

P.- ¿Puede este Bayer acabar con la hegemonía del Bayern?

R.- Vamos a luchar por ello. La presión la tienen ellos y nosotros vamos a luchar por intentar molestarlos lo máximo posible e intentar ganar la Bundesliga.

P.- Y usted, ¿querría regresar a España?

R.-Aún me quedan muchísimos años por delante y no sé lo que deparará el futuro. Pero bueno, sí que me gustaría en el futuro poder jugar en España, porque es una liga que siempre he dicho que la quiero jugar, jugar en casa, pero de momento estoy muy feliz en Leverkusen. Estoy disfrutando de estos meses. Llevo poco y quiero disfrutar mucho más.

P.- ¿Entiende que el Barcelona no haya mostrado interés en usted?

R.- Sí, lo entiendo, porque al final también tienen la posición cubierta, tienen muy buenos jugadores y los equipos buscan posiciones que tengan menos cubiertas. Lo entiendo perfectamente. He ido al Leverkusen y estoy muy contento, ahí estoy disfrutando de un momento increíble y hay que seguir.

P.- El Real Madrid también busca lateral izquierdo. ¿Y si le llama?

R.- El Real Madrid es de los mejores equipos del mundo, sino el mejor y es un equipo al que todo jugador quiere ir, pero de momento estoy en el Leverkusen. Llevo tres meses aquí y va todo genial. Hay que seguir trabajando y el futuro se verá lo que pasa.

P.- ¿Por qué eligió el Leverkusen?

R.-El club y Xabi Alonso apostaron muy fuerte por mí. Cuando te llama Xabi Alonso y él insiste en que se va a hacer un buen equipo, en que confía en ti, es algo importante. El club apostó mucho en mí y me dijo que iban a traer muy buenos jugadores. Y así ha sido. Estoy muy contento con la decisión que he tomado.

P.- ¿Qué le pide al futuro?

R.- Pido seguir disfrutando, porque cuando estás en este momento de forma, después de tanto trabajo detrás, es increíble. Es una satisfacción personal increíble y lo que quiero es seguir trabajando, seguir mejorando y que se alargue este momento para muchos años.

