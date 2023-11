Alejandro Grimaldo atendió a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras vivir sus primeras horas como internacional absoluto español y habló del Real Madrid. El jugador del Bayer Leverkusen está haciendo una grandísima temporada en Alemania, aunque reconoció que, a sus 28 años, todavía espera regresar a la Liga.

«Aún me quedan muchísimos años por delante y no sé lo que deparará el futuro. Pero bueno, sí que me gustaría en el futuro poder jugar en España, porque es una liga que siempre he dicho que la quiero jugar, jugar en casa, pero de momento estoy muy feliz en Leverkusen. Estoy disfrutando de estos meses. Llevo poco y quiero disfrutar mucho más», aseguró.

Además, Grimaldo no dudó en reconocer que el potencial de un Real Madrid que el próximo año quiere reforzar el lateral izquierdo. «Es de los mejores equipos del mundo, sino el mejor y es un equipo al que todo jugador quiere ir, pero de momento estoy en el Leverkusen. Llevo tres meses aquí y va todo genial. Hay que seguir trabajando y el futuro se verá lo que pasa», explicó.

Además, aparte de hablar del Real Madrid, Grimaldo También comentó que entiende que el Barcelona no haya mostrado interés en él durante estos años: «Al final también tienen la posición cubierta, tienen muy buenos jugadores y los equipos buscan posiciones que tengan menos cubiertas. Lo entiendo perfectamente. He ido al Leverkusen y estoy muy contento, ahí estoy disfrutando de un momento increíble y hay que seguir».

Por último, explicó los motivos que le llevaron a jugar en Alemania: «El club y Xabi Alonso apostaron muy fuerte por mí. Cuando te llama Xabi y él insiste en que se va a hacer un buen equipo, en que confía en ti, es algo importante. El club apostó mucho en mí y me dijo que iban a traer muy buenos jugadores. Y así ha sido. Estoy muy contento con la decisión que he tomado».

Vea la entrevista a Grimaldo completa