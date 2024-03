De la Fuente: «La sensación fue de tristeza por la imagen que se dio, espero que se depuren responsabilidades si las hay»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Colombia en el estadio Olímpico de Londres. España se medirá en este parón también a Brasil en el estadio Santiago Bernabéu.

Como era de esperar, Luis de la Fuente comenzó respondiendo a las preguntas sobre el registro que la Guardia Civil llevó a cabo en las instalaciones de la Federación en Las Rozas: «No nos enteramos, estábamos centrados en nuestro trabajo. No va a influir porque tenemos una gran responsabilidad, pero no vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Pedimos que los organismos competentes investiguen, depuren responsabilidades si as hay y nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol».

Sobre su reacción cuando se enteró, comentó que «no fue agradable». «Fue una sensación de tristeza en cuanto a la imagen que se dio. Yo quiero hablar de fútbol. Es mi responsabilidad». «No es agradable habar de esto, pero uno se acostumbra a todo. En otros escenarios me siento incómodo, pero toca y mi puesto me lo exige. Lo acepto con la responsabilidad que nos exige», añadió. Sobre el Mundial 2030, aseguró que «España es un grandísimo país y como aficionado dejó claro que me gustaría que la final se disputase en mi país».

Hablando de fútbol, explicó que su «idea es que jueguen todo». «No será un regalo, pero hay que cuidarlos a todos. No sé si será mañana, pero Cubarsí va a debutar», aseguró. «Le hemos pedido que sea él y que disfrute de este momento. Puede vivir un momento histórico. Todos le hemos visto jugar. Un compañero le dijo que lo que era extraño es que con 17 años no falló ni un pase en el primer entrenamiento», continuó sobre el central del Barcelona.

«Tenemos que seguir dando pasos en nuestro crecimiento. Queremos dar sentido a una idea. Todos los jugadores están entregados a esa idea. Son dos rivales muy fuertes y debemos recuperar sensaciones ante ellos para crecer. Mentiría si dijera que no pensamos más allá, ya que el foco verdadero para medir nuestra capacidad estará en junio. Hay que llegar convencidos para ser uno de los equipos que van a pelear por la Eurocopa», comentó.

Sobre como se puede extraer el grupo de lo que ha sucedido, Luis de la Fuente fue claro: «Nosotros éramos ajenos de todo lo que pasaba. Nos alejamos haciendo un ejercicio de profesionalidad. Hay que centrarse en el fútbol».

«Colombia lleva dos años invictos. Lleva 17 partidos sin perder y es una potencia. Tiene jugadores muy buenos y reconocidos. Son muy potentes y tienen mucha confianza. Será un partido muy interesante», comentó con Colombia.

Sobre Gavi, aseguró que es «insustituible». «Tenemos otros jugadores excepcionales y le intentaremos sacar el mejor de los rendimientos. Tengo mucho de donde escoger», comentó.

Sobre la diferencia entre la Liga y la Premier fue claro: «Sí, es superior la española. Somos los únicos con tres equipos en los cuartos de final de la Champions. El nivel es top en Primera».