Juan Carlos Rivero lleva siendo la voz del fútbol en RTVE varias décadas, y volverá a serlo dentro de unos días en la Eurocopa. El narrador de los partidos de la Selección Española ha concedido varias entrevistas durante las últimas horas en las que se rebela contra sus haters. Sabe que mucha gente mira con lupa su trabajo, pero no está de acuerdo con muchos de los comentarios y considera que su nivel es similar al de cualquier narrador de otros canales.

Para Juan Carlos Rivero, ha sido un alivio no tener redes sociales cuando empezó. «Ahora ya no me importa. Pero si esto me coge con 25 años entro en depresión y tienen que venir cuatro psicólogos a intentar recuperarme, pero ahora con la experiencia lo relativizas. Pero también me río mucho con ellos».

«No me ha dolido nunca lo que me han dicho en redes, no me molesta lo que diga la gente, me resulta hasta gracioso, algunos se inventan historias… Sientes que tienes una comunidad detrás y que están pendientes, no me lo tomo a mal. Sí que me ha molestado en algún momento cuando el comentario parte de un compañero, un periodista jue hace un comentario sobre mí, eso sí que me molesta. Yo no hago juicios sobre el trabajo de la gente. Por supuesto que nos tenemos que exigir no cometer errores, dar informaciones veraces, no equivocarnos. Si un compañero publica un mensaje en redes y hace un comentario feo sobre otro compañero, no entra en mi manera de entender la profesión», añade en Radio Marca.

El narrador va más allá: «Claro que me equivoco, cómo no me voy a equivocar, me equivoco en mil cosas y a veces me río de mis errores. El error es inevitable, forma parte del ser humano. Me exigo ser infalible, pero estás hablando durante dos horas sin parar y puedes perder la concentración, estás pendiente de otra cosa, del pinganillo, son mil cosas. No debería pasar, pero pasa. Es algo muy natural el error, me equivoco y pido disculpas por mis errores».

Por último, explica que le encanta su trabajo: «Es maravilloso narrar a la Selección Española. Somos un país de clubes, la gente es del Madrid, del Barça, etc. A la Selección se le hace un caso relativo durante todo el año y las fases de clasificación. La información baja bastante y hay veces que a algunos aficionados les parece un incordio. Pero cuando llega la Eurocopa, una fase final de un Mundial, todo el mundo está pendiente de la Selección y ahí es cuando cobra la importancia que merece, entre otras cosas porque los clubes están de vacaciones».

«Narrar es lo que más me gusta, desde siempre. Tuve la suerte que desde muy pronto lo hice, me mandaban partidos de la Premier, venía de la radio. Estuve haciendo baloncesto, ciclismo… Lo más difícil ahora es porque es una responsabilidad máxima. En las redes sociales hay mucha gente pendiente de lo que haces, estás tremendamente expuesto. Pero es una cosa que me encanta, me gusta mucho esa presión y esa responsabilidad, no me siendo incómodo. Luego hay gente que lo saca de quicio si cometes un error, allá ellos. Pero narrar es lo que más me gusta y es complicado. Es un hobby para los que lo hacemos pero es una responsabilidad grande y una exigencia máxima», finaliza Rivero, desvelando que esta será su última Eurocopa.