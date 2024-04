Sira Martínez vuelve a dar que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. La hija de Luis Enrique estaría iniciando una relación con otro futbolista de élite meses después de romper con Ferran Torres. Se trata de un compañero del atacante del Barcelona en la Selección Española, concretamente Robin Le Normand, nacido en Francia pero internacional con nuestro país.

La conocida influencer y el futbolista son más que amigos, según informan desde el programa de Telecinco Socialité. Aseguran que fueron pillados en San Sebastián «abrazados y de forma cariñosa», y después ella viajó a París para disfrutar de un partido del PSG, equipo al que entrena su padre. Este mismo medio fue el que informó hace unos meses de que Sira Martínez y Ferran Torres, jugador del Barça, habían dado por terminada su relación tras mucho tiempo juntos, y hace poco también se vinculó a la influencer con el piloto de Moto GP Álex Márquez, hermano de Marc.

Como suele ser habitual en estos casos, por el momento ni Robin Le Normand ni Sira Martínez han publicado ninguna fotografía juntos ni han confirmado nada, y aunque el citado programa asegura que les pillaron, no hay ninguna foto ni vídeo en el que aparezcan ambos juntos. «Los hemos pillado en actitud cariñosa. Nos ha llamado un testigo que los ha visto. Salseo futbolero.He visto cómo llegaban en coche en actitud cariñosa, no ocultaba que eran pareja, la dsejó en el aeropuerto para ir a París a ver a su padre, que entrena al PSG. La cosa nace hace poco, el único like que le da a Sira es del 24 de marzo», informaban en Socialité.

Ruptura entre Sira Martínez y Ferran

Hace caso un año desde que se informó de que había terminado la relación entre la hija de Luis Enrique y Ferran Torres tras hacer público su amor años antes, cuando el delantero todavía militaba en el Manchester City. Parecían formar una de las parejas más sólidas y estables del panorama deportivo. Su fichaje por el Barcelona allanó un romance que sin embargo terminó en mayo de 2023.

En Socialité fueron más allá desvelando el principal motivo de la ruptura. Según el espacio presentado por Nuria Marín, ambos se habrían dado cuenta de que lo suyo no iba a ningún lado porque tiienen 23 años y su objetivo era experimentar, madurar y centrarse en sus respectivas profesiones, Ferran en el fútbol y Sira en la hípica. De hecho, algunos medios informaronn de que tuvieron varias crisis durante la relación.

Una Sira Martínez que compagina la hípica con sus estudios de Turismo. Un punto de inflexión para ella fue ganar el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes: «Fue una experiencia muy bonita. Además, venía de estar pasando un mal momento familiar (su hermana pequeña Xana había fallecido) y lo recuerdo como un plus de felicidad que en ese momento necesitaba. Lo recordaré toda la vida.

Sira Martínez quiere seguir creciendo en el mundo de la hípica y la realidad es que en cuanto a nivel no parece tener techo: «Seguir trabajando cada día, que creo que es la clave para llegar a donde quiero. Cuando pueda, renovar mi cuadra, y sueño con correr en unos Juegos Olímpicos, pero hay que ir dando los pasos necesarios para ello»: Un deporte muy bonito también por la relación con el caballo: «Yo soy una apasionada de los concursos, pero el vínculo que se establece día a día con un animal como es el caballo y compartir tantos momentos con ellos es maravilloso. Poder cuidar de ellos y que ellos confíen en mí».